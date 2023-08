Fotbalová reprezentace do 21 let vstupuje do nového cyklu, ve kterém bude bojovat o účast na mistrovství Evropy v roce 2025. Nově složený tým se poprvé představí ve čtvrtek 7. září v Uherském Hradišti proti Slovensku, do kvalifikace pak vstoupí o pět dní později na Islandu. V nominaci trenéra Jana Suchopárka nechybí devět hráčů se zkušenostmi z jednadvacítky, z toho šest, kteří si zahráli na červnovém mistrovství Evropy. Z klubů má největší zastoupení pražská Sparta, o novém kapitánovi ještě není jasno.

Jan Suchopárek | Foto: Deník/Jan Pechánek

„Náš tým do 21 let začíná nový cyklus s novým týmem. Cílem je postup na mistrovství Evropy v roce 2025, které se koná na Slovensku a pro nás pro všechny je to velká motivace. Skupina vypadá na první pohled snazší, už úvodní utkání ale ukazují, že bude nesmírně vyrovnaná a každý zápas a možná i vstřelený gól bude mít velkou cenu,“ prohlásil reprezentační trenér s tím, že důležitý bude vstup do kvalifikace.

Po souboji s Islandem vyzvou Češi v říjnu na domácí půdě Wales a Dánsko. Posledním soupeřem zůstává Litva, která by měla být outsiderem skupiny.

„Utkání v Litvě můžou rozhodnout. Zbytek soupeřů má hodně vyrovnané týmy a rozhodnou maličkosti. Hodně můžou napovědět domácí utkání v říjnu,“ komentoval skupinu Suchopárek.

Ten povolal do akce devět hráčů, kteří už mají s jednadvacítkou zkušenosti. Na červnovém mistrovství Evropy se představili Adam Karabec, Martin Vitík, Matěj Jurásek, Kryštof Daněk, Daniel Fila a Václav Sejk. Jeden zápas v této kategorii mají na svém kontě i Filip Vecheta, Patrik Vydra a Jakub Křišťan.

Suchopárek věří v kvalitu

Nejsilnější zastoupení má v jednadvacítce pražská Sparta, která má v nominaci hned šest hráčů. Z domácí ligy mají své hráče v reprezentaci také Pardubice, Teplice, Vlašim, Liberec, Mladá Boleslav, Karviná, Jablonec, Slavia Praha, Zlín a Slovácko.

„Věřím, že hráči jsou natolik kvalitní a zkušení, abychom podali povedené výkony, které přinesou body,“ prohlásil Suchopárek.

Ten vsadil v nominaci i na sparťanského záložníka Kryštofa Daňka, přestože v této sezoně ještě neodkopal ani minutu. „Máme dobré informace, s Kryštofem jsme několikrát mluvili. Je jasné, že jeho situace není úplně jednoduchá, i pro nás to není ideální, když hráč prakticky nehraje utkání. Hledá si nějaké hostování, takže ani není na lavičce. Respektuju to, v nominaci jsou i jiní hráči, kteří třeba nemají takové vytížení, jako bychom si představovali. Spíše se opíráme o to, že nominaci skládáme z hráčů, které známe a víme, co od nich čekat,“ vysvětlit trenér jednadvacítky.

S novým cyklem národního týmu do jednadvaceti let se také otevírá otázka, kdo bude novým kapitánem. Na tuto otázku ale kouč zatím nemohl odpovědět. „Jméno kapitána vám neprozradím, ale měl by to být někdo ze zkušenějších hráčů jako Vitík, Sejk, možná Daněk. Volbu máme tak půl napůl, i mužstvo do toho má co říct. Představu máme, ale zatím bych to neřešil. Pro nás je důležité, abychom se dobře stmelili,“ uvedl Suchopárek.

Co se týče hry, slibuje fanouškům ofenzivnější představení než v předchozích zápasech. „Chceme předvádět víc ofenzivní fotbal než v předchozím období. I když se kouknete na hráče v nominaci, je tam větší zastoupení hráčů, kteří jsou ofenzivně ladění. Věříme, že se prosadíme daleko víc než v minulém období,“ odhalil Suchopárek.

Jeho realizační tým nově rozšíří Jan Baránek ze Slovácka „Cítili jsme, že je potřeba mít větší propojení s mladším trenérem. S Petrem Koubou a Michalem Horňákem už si povídáme spíš o vnoučatech. Tohle může přinést další impuls pro tým. Z Honzy cítím, že týmu může dát hodně energie. Věřím, že se nám společně s ním povede postoupit na mistrovství Evropy,“ vyhlásil trenér jednadvacítky závěrem.

Nominace reprezentace do 21 let

Brankáři: Lukáš Horníček, Matyáš Vágner, Adam Stejskal.

Obránci: Denis Halinský, Štěpán Chaloupek, Albert Labík, Filip Prebsl, Martin Suchomel, Martin Vitík, Patrik Vydra.

Záložníci: Lukáš Ambros, Sebastian Boháč, Michal Černák, Kryštof Daněk, Matěj Jurásek, Adam Karabec, Daniel Kaštánek, Jakub Křišťan, David Tkáč.

Útočníci: Daniel Fila, Christophe Kabongo, Václav Sejk, Filip Vecheta.