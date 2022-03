Reprezentace do jednadvaceti let se v neděli sejde po více než čtyřech měsících k dalším kvalifikačním zápasům. Tým během tohoto období prošel několika změnami, které byly způsobeny jak přestupy, tak zdravotním stavem hráčů.

„Někteří hráči se vrací po zranění, k dalším zraněním ale došlo. Nominace je proto dost jiná než na podzim. Napočítali jsme 8 hráčů, kteří změnili působiště, z nichž někteří nehrají. Proto jsme museli některé opomenout. I přes to je mužstvo připravené, aby uspělo v nadcházejících dvou zápasech, prohlásil trenér Jan Suchopárek, který povolal do národního mužstva i tři nováčky.

Těmi jsou brankář Lukáš Horníček, obránce Martin Cedidla a záložník Matěj Valenta. Horníček, který nastupuje za portugalskou Bragu, doplní v brankářské trojici Vítězslava Jaroše s Matějem Kovářem.

„Oba brankáři v Anglii změnili působiště. Kovář bohužel do posledních zápasů nezasáhl, ale věřím, že se jeho výkonnost nezhorší. Do mužstva patří, je to opora celého týmu. Jaroš taky změnil působiště a je v páté anglické lize, kde chytá pravidelně. Máme tezi, že si ke dvěma brankářům z Anglie chceme vyzkoušet ještě jednoho mladšího. Horníček chytá třetí portugalskou ligu a jeví se nám jako adekvátní náhrada, kdyby z té dvojice někdo vypadl,“ vysvětlil Suchopárek.

Sparťané kostrou týmu

Ten sám přiznává, že kostru týmu by měli tvořit hlavně hráči Sparty, jak tomu bylo už na podzim. Z letenského celku v nominaci nechybí Adam Gabriel, Martin Vitík, Adam Karabec, Filip Souček a Tomáš Čvančara.

„Jsou to hráči, kteří hrají za A tým, což je potěšující. Není moc hráčů, kteří by v tomhle věku hráli pravidelně za tým, který hraje na předních pozicích tabulky,“ doplnil Suchopárek, kterého potěšily zejména výkony Čvančary po přestupu do Sparty. Právě tento mladý střelec by se měl starat o ofenzivní úkoly spolu s Danielem Filou ze Slavie a Václavem Sejkem z Teplic.

Co se týče programu reprezentační jednadvacítky, čekají na český výběr dva zápasy na půdě soupeřů. V pátek 25. března se Češi představí v Albánii a o čtyři dny později vyzvou Andorru.

„Čeká nás poměrně dost rozmanitý sraz. Hrajeme v Albánii, pro kterou je to poslední šance pokusit se o druhé místo. Andorra hraje na umělce, takže musíme hned po prvním zápase udělat změnu a začít trénovat na umělce. Musíme si na domácí dát pozor. Prohráli dva zápasy s favority skupiny a byla to pro oba favority velice těžká utkání. Je to soupeř, který nebude příjemný,“ uvedl na konto soupeřů český trenér.

Jeho svěřenci jsou po šesti odehraných zápasech na prvním místě tabulky a na svém kontě mají třináct bodů. Druhá Anglie má o tři body méně, ale také má dva zápasy k dobru! Na mistrovství Evropy postoupí přímo vítězové devíti skupin, které doplní nejlepší mužstvo na druhém místě. Osm dalších týmů se pak utká o zbylá čtyři místa v baráži. Rumunsko a Gruzie mají jako pořádající země účast zaručenou.

Nominace reprezentace do 21 let:



Brankáři: Lukáš Horníček, Vítězslav Jaroš, Matěj Kovář.

Obránci: Martin Cedidla, Michal Fukala, Adam Gabriel, Robin Hranáč, David Jurásek, Jan Knapík, Martin Vitík.

Záložníci: Kryštof Daněk, Filip Kaloč, Adam Karabec, Tomáš Ostrák, Tomáš Solil, Filip Souček, Michal Ševčík, Pavel Šulc, Matěj Valenta, Jan Žambůrek.

Útočníci: Tomáš Čvančara, Daniel Fila, Václav Sejk.