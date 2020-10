Dočkal se, může hrdě nosit oblečení národního fotbalového týmu. Tomáš Petrášek přitom ještě před pár lety kopal v Česku třetí, maximálně druhou ligu. Jenže našel polský ráj, v Rakowu Čenstochová se vypracoval mezi elitní obránce, s týmem postoupil z třetí ligy až mezi elitu a nyní dostal pozvánku do reprezentace pro zápasy na Kypru, v Izraeli a Skotsku.

Tomáš Petrášek. | Foto: Rakow.com

Před pár lety jste byl přebytečný pro Hradec Králové. Není to vlastně pohádka?

V Česku jsem zrovna díru do světa neudělal. Před čtyřmi roky jsem se dostal se štěstím do Polska, stal jsem se součástí klubu, který postoupil ze třetí ligy do Ekstraklasy. Teď jsme v ní první, já jsem kapitán, vybudoval jsem si takovou pozici, že jsem přilákal oči trenérského štábu reprezentace. Jsem obrovsky šťastnej.