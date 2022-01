Stadion Giuseppa Meazzy znal celý fotbalový svět zejména pod přezdívkou San Siro. Postupem času se stal obrovskou legendou, která by o svých zážitcích mohla psát nekonečné příběhy. Byla a dodnes je pýchou nejen milánského, ale celého italského fotbalu.

Tento svatostánek s kapacitou přes 80 tisíc sedadel byl dějištěm několika vypjatých milánských derby, utkání světového šampionátu a rovněž čtyřikrát hostil finále prestižní Ligy mistrů. Naposledy tu svůj ligový titul slavil milánský Inter.

Jeho čas se však blíží ke svému konci. Italské velkoměsto se rozhodlo ke změně, která v příštích letech otevře odvěkým rivalům bránu do zcela nové éry. Historickou stavbu vystřídá aréna budoucnosti, jež dostala od svých návrhářů jméno „Katedrála“.

A rozhodně nepůjde o žádný krok do neznáma. Návrh tohoto nového stadionu totiž pochází z repertoáru úspěšných amerických architektů, kteří v minulých letech pracovali například na legendární stavbě Wembley či chrámech londýnských rivalů Arsenalu s Tottenhamem.

AC Milan and Inter Milan announce their new stadium that will replace the San Siro named “The Cathedral” ? pic.twitter.com/uIuQNaOAaa