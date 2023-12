Komedie kolem volby nového trenéra. Hašek (asi) neprojde, národ chce Svědíka

Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil. Legendární hláška popleteného krále z pohádky Pyšná princezna jako by vypadla z úst šéfa českého fotbalu Petra Fouska. Všechno je zase jinak. Dnes se měl volit nový kouč fotbalové reprezentace, jenže k tomu nakonec nedojde. V kuloárech se spekuluje o tom, že kandidát číslo 1 – Ivan Hašek – nemá potřebný počet hlasů.

Ivan Hašek | Foto: Profimedia