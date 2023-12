Jednání výkonného výboru, na němž měl být podle všeho zvolen nový trenér reprezentace, zasedání zrušila. Zdůvodnila to vysokým počtem omluvenek členů výkonného výboru ze zdravotních nebo pracovních důvodů. Zasedání se uskuteční až na začátku ledna.

Ivan Hašek | Foto: ČTK/Peška Stanislav

Podle médií by se národního týmu měl ujmout šedesátiletý Ivan Hašek, který už coby prozatímní kouč vedl českou reprezentaci v pěti zápasech v roce 2009, kdy byl zároveň svazovým šéfem.

Předseda FAČR Petr Fousek minulý čtvrtek po řádném jednání výkonného výboru uvedl, že rozhodnutí ohledně nového trenéra by mohlo padnout už v tomto týdnu. Dlouholetý funkcionář prohlásil, že proces výběru kouče se neustále posouvá dopředu. Znovu ale odmítl komentovat jména kandidátů a jejich počet.

FAČR vybírá trenéra poté, co se navzdory postupu na mistrovství Evropy v příštím roce do Německa rozhodl po kvalifikaci skončit Jaroslav Šilhavý. Smlouva mu oficiálně vypršela 30. listopadu. Výběrem nového kouče byla v listopadu den po posledním utkání kvalifikace s Moldavskem v Olomouci pověřena pětičlenná pracovní skupina, v níž jsou předseda Fousek, místopředsedové Jiří Šidliák a Jan Richter, člen výkonného výboru a šéf prvoligové Viktorie Plzeň Adolf Šádek a nový technický ředitel asociace Erich Brabec. Vedení FAČR konzultuje trenérskou otázku i se svým poradním orgánem, Sportovní radou.

Kariéra kouče v zahraničí

Hašek strávil nejslavnější hráčská léta ve Spartě, jako kapitán dovedl Československo na mistrovství světa v roce 1990 v Itálii až do čtvrtfinále. Vyzkoušel si i zahraniční angažmá, hrál ve Štrasburku (1990-1994) a japonských týmech z Hirošimy (1995-1995) a Ičihary (1996). Hráčskou kariéru ukončil na Letné, kde plynule přešel do manažerské a v roce 1999 i do trenérské role. V roce 2005 Hašek neúspěšně kandidoval na post předsedy fotbalového svazu, o čtyři roky později už zvítězil. V červnu 2011 ale po necelých dvou letech rezignoval.

Po odchodu z čela českého fotbalu se vrátil k trenérské práci, jako kouč přitom strávil většinu času v zahraničních službách, a to zejména v arabských zemích. Vedl také Štrasburk, Kóbe či St. Étienne, saúdskoarabský klub Al Hilál se pod jeho vedením dostal do čtvrtfinále asijské Ligy mistrů. Naposledy trénoval od července 2021 do března 2022 libanonskou reprezentaci, úkol dostat se s týmem alespoň do play-off o mistrovství světa v Kataru se mu ale splnit nepodařilo.

V říjnovém rozhovoru s ČTK a Radiožurnálem Sport Hašek uvedl, že šance, aby vedl český národní tým, je malá, neboť si to podle něj někteří lidé nepřejí. Zároveň prohlásil, že po více než roční pauze už má velkou chuť znovu trénovat a očekává angažmá spíše v zahraničí.

Novým manažerem národního mužstva by podle médií mohl být někdejší reprezentační kapitán Pavel Nedvěd. Jako o dalším uchazeči o trenérský post se spekuluje o Vítězslavu Lavičkovi. Sázkové kanceláře dříve označily za největší favority kouče Slovácka Martina Svědíka a Plzně Miroslava Koubka.

Česká reprezentace se na Euru, které se uskuteční od 14. června do 14. července, utká ve skupině s Portugalskem, Tureckem a vítězem březnového play-off C, jímž bude Gruzie, Lucembursko, Řecko, nebo Kazachstán.