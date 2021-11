Odkryl něco kuvajtský test? Souček ukázal: Jsem jako Čech

„Řekl nám hlavně to, že náš tým má charakter a umí hrát v tempu a intenzitě. Nesklouzli jsme k tomu, že bychom hráli pohodlně. Byli jsme tým, který dal zápasu kvalitu,“ pronesl Jiří Chytrý, asistent, jenž na hlavním postu zastupuje covidově pozitivního Jaroslava Šilhavého. „Beru to spíš v tomhle kontextu, byť dobře vím, že v úterý nás s Estonskem čeká mnohem těžší utkání,“ připomněl, že už za pár dnů absolvuje mužstvo poslední zápas kvalifikace mistrovství světa, prostě mnohem důležitější a také těžší zkoušku.

Zkusme být konkrétní, rozklíčit především personální záležitosti týkající se dnů příštích.Hrálo se například o místo hrotového útočníka. Přednost dostal (podle očekávání) buldok Michael Krmenčík. Byl však tuze špatný. Šance zahazoval tak komicky, že se tomu ve druhém poločase už musel sám smát. Pravý bek Vladimír Coufal, jenž ho často hledal precizními centry, nebyl s jeho přínosem i chováním v šestnáctce spokojený. A dokázal to dát najevo.

Jan Kuchta, Krmenčíkův zástup, byl jistější, řekl si o místo.„Kuchtič je hodně pracovitý, sbíhá si pro balony. Michal je zase silnější v dlouhých míčích a soubojích, připravuje míče do druhé vlny. Chtěli jsme si to vyzkoušet, ještě se na to podíváme,“ glosoval Chytrý.

Vykrystalizovaná obrana

Další klíčový post, toť střed obrany. Chybí Ondřej Kúdela, jeho jmenovec Čelůstka, vypadl také Tomáš Kalas, jenž měl podle plánu odkopat duel proti Kuvajtu i poté Estonsku. Zda bude v pořádku, není jasné.„Zranil se na posledním tréninku. Věřím ale, že by mohl být do úterý v pořádku,“ komentoval zastupující kouč.

Pokud to tak nebude, zůstane složení centrální dvojice stejné: Jakub Brabec s Davidem Zimou. Debutant Filip Panák se proti Kuvajtu na hřiště nedostal, což značí jasný signál.Jinak byl výkon tak nějak očekávaný. Ve slušném rozpoložení jsou mladík Michal Sadílek i myslitel Antonín Barák, spolehnutí by mělo být i na křídla Lukáše Masopusta s Jakubem Peškem. Ve formě je viditelně také bek Coufal, i když v poslední době ve West Hamu sedí mezi náhradníky.

Na levé straně obrany se lépe předvedl střídající Filip Novák než startující Aleš Matějů.A pak tu máme ještě jedno zajímavé jméno. Kapitán Tomáš Souček vydržel na hřišti celou porci času, byť to bylo vlastně zbytečné. „Tomášovo střídání jsme zvažovali, byla to jedna z variant. Konzultovali jsme to s ním v poločase i v průběhu druhé půle. Charakter utkání nám ale ukázal, že ho tam můžeme nechat. Řešili jsme to s ním, ale chtěl to sám dohrát,“ objasnil Chytrý.

Záložník tak připomněl jiného velikána, gólmana Petra Čecha. Ten přepouštěl místo mezi tyčemi jen velmi nerad, chtěl chytat i bezvýznamné přáteláky. A Čech přece není špatný vzor.