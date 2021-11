Tak se Pelta kdysi sám nazval a prostředí míče kopaného přezdívku přijalo. Stala se až ikonickou, nezapomenutelnou.

Stejně tak je symbolická éra, jíž je Pelta jednou z hlavních postav. Patří sem Ivan Horník, žižkovský (a sparťanský) šíbr odsouzený za korupci. Také Jaroslav Starka, boss z Příbrami, muž, který jel vždy na hraně. Na ostré. K nim - samozřejmě - náleží rovněž Roman Berbr, stíhaný exmístopředseda asociace, s nímž se sice Pelta rozkmotřil, ale léta jeli na jedné vlně.

Kauza sportovních dotací: Soud uznal vinnými Peltu i Kratochvílovou

Jmen bychom ostatně našli mnoho dalších. Co třeba Radek Bělák, kumpán z Brna, či opavský Miroslav Ozaniak zvaný Malý Berbr?

Jejich éra byla plná korupce, zásadní věcí byl kamarádšoft. Já vím něco na tebe, ty na mě. Tak si pomůžeme…

Postavil se za kupmána

Před lety to prasklo, odnesl to Horník. Pelta, ač v odposleších mluvil tehdy jako bafuňář Sparty o „cinklém jaru“, odešel be úhony. Přitom se minimálně tušilo, že se choval stejně jako Ivánek.

Jablonecký patriot to dobře věděl. Proto později vykládal, že si své hříchy „odpracoval“. Jak směšné! Proto povolal do severočeského klubu Horníka, když mu vypršel trest. Postavil se za kumpána, který držel jazyk za zuby, nemluvil o dalších, aféru roku 2004 vzal vlastně na sebe.

Přitom každému bylo jasné, že v „tom“ nejel sám.

A Pelta byl jedním z jeho hlavních souputníků. Proto nyní není divu, že byl odsouzen v dotační kauze.