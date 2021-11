Každý týden (startujeme v pondělí 29. listopadu) na vás budou čekat unikátní vzpomínky - Davida Novotného, Jakuba Koháka a třeba i režiséra Jana Prušinovského. Náladu vám jednoznačně zlepší památné hlášky z jednotlivých epizod - "máme roteiro" nebo "ty nevodjedeš".

Ale nezůstane jen u toho. Reportéři Deníku z celé země pro vás sbírají příběhy jako z televize.

Objevili jsme vietnamské fotbalisty jako Fun Din Dunga, známe nejkurióznější fotbalové dokopné a pochopitelně nevynecháme ani vyhrocené zápasy, které odnesl rozhodčí újmou na zdraví. Ano, Okresní přebor totiž často popisoval to, co se už někde stalo. A ono se to děje dodnes.

K tomu všemu se můžete v Deníku těšit na soutěže o ceny. Každý týden hrajeme o pivo a finanční odměnu.

Pro více článků klikněte na epizodu (začínáme 1. dílem)