Hned první soutěžní den olympijských her v Paříži je o čem mluvit. Může za to fotbalové utkání mezi Argentinou a Marokem. V něm Jihoameričané prohrávali už o dva góly, ale v neuvěřitelně dlouhém patnáctiminutovém nastavení dokázali srovnat. Jenže gól jim byl po dvou hodinách zrušen.

Pro Maročany se utkání vyvíjelo mnohem lépe. Nejprve v nastavení úvodního poločasu otevřeli skóre, po přestávce pak navýšili na 2:0. Za Argentince ale snížil Guiliano Simeone, syn slavného Diega Simeoneho, a vrátil je do hry o první body na olympijském turnaji.

Jihoameričané pak využili na obvyklé poměry extrémně dlouhého nastavení, když hlavní sudí ze Švédska především zásluhou průtahů ze strany marockých fotbalistů, plánoval prodloužit zápas o plných patnáct minut.

V závěru nastavení se Argentinci dočkali. Po kuriózní situaci, kdy marocký brankář nejprve argentinský pokus vyrazil a u dalších dvou mu pomohla branková konstrukce, dostal míč za jeho záda Medina.

Sociální sítě v tu chvíli začaly zaplavovat příspěvky s výkřiky o fotbalové krádeži či o tom, že by se nastavovalo, dokud by Argentina nedala gól. Branka se nelíbila ani marockým fanouškům. Hrací plochu zasypali světlicemi a různými předměty, z nichž některými zasáhli i argentinské fotbalisty.

Hráči se běželi schovat do útrob, jenže zápasu ještě nebyl konec. Po téměř dvou hodinách se hráči dozvěděli, že VAR zkoumá situaci, která vyrovnávacímu gólu předcházela. A verdikt byl pro Argentinu nakonec nepříznivý, branka pro ofsajd neplatila.

Na stadionu, který byl mezi tím od fanoušků i nepořádku vyklizen, se nakonec dohrávalo. Ke změně výsledku už ale nedošlo, a tak Argentinci hned na úvod olympiády padli.

Olympijský fotbal, o jehož smyslu se diskutuje v posledních letech snad před každými olympijskými hrami včetně těch letošních, tak dostal další ránu do zad. Fanoušci na sociálních sítích nešetří slovy o skandálu či ostudě. A to je asi to poslední, co by si pořadatelé přáli.