Nejpopulárnější sport světa. Fotbal se hraje v džungli, na rozpáleném písku v Africe i na zasněžených pláních Kanady. Ovšem je nutné, aby byl součástí olympiády? Termín, formát, účastníci turnaje. To vše hovoří proti fotbalu pod pěti kruhy.

Dnes ve Francii (ne)oficiálně začínají letní olympijské hry. Výkop má fotbalový turnaj, kterého se zúčastní mimo jiné Uzbekistán a třeba i Dominikánská republika. V kádrech můžou být jen tři hráči ročníku 2000 a starší.

Zapomeňte na kouzla Lionela Messiho nebo ránu Cristiana Ronalda. Pár celebrit si sice kopne do balonu, ale zájem veřejnosti bude nesrovnatelně menší než v případě nedávno skončených šampionátů v Americe a Evropě.

„S mužským fotbalem na olympiádě byl vždy problém,“ podotýká publicista Jonathan Wilson z britského deníku The Guardian.

V historii - fotbal je nedílnou součástí her od roku 1896 - totiž najdete spoustu příkladů odlišného přístupu jednotlivých zemí. A ten se opakuje i letos. Nabízí se proto otázka: není kopaná v rámci olympiády přežitek?



Nahrává se anketa ...

Naturalizovaní hráči z ciziny

Španělé, kteří ovládli Euro, posílají do Francie nezkušené mladíky. Vymyká se snad jen Eric García (z Barcelony), pro zajímavost lze z nominace zmínit Jona Pachecu, jenž letos oblékl i dres Baskicka (regionu na severu země, který sice skládá svůj nároďák, ale neuznává ho ani UEFA, ani FIFA).

Spousta klubů nemusí uvolnit hráče. A ti, kteří by chtěli jet, nemohou, protože to neumožňuje formát turnaje. Fotbalového turnaje na olympiádě se účastní jen šestnáct týmů. Nejde o nejlepší z nejlepších.

Přesto si v některých zemích libují. „Bude to zajímavý turnaj,“ pronesl někdejší španělský fotbalista Ibai Gomez, jenž se stal koučem Dominikánské republiky.

Ostrov v Karibiku, překvapivý účastník turnaje - národní tým je až 150. v žebříčku FIFA - těží z fotbalistů, kteří tam nežijí (a nežili). Mohou však obléct reprezentační dres díky svým předkům.

Jeden příklad za všechny? Óscar Ureña. 21letý rodák ze Španělska patří do kádru ambiciózní Girony (jako Ladislav Krejčí).

Uzbekistán láká na peníze

Poprvé se pod pěti kruhy objeví také fotbalisté Uzbekistánu. Z nominace znají fajnšmekři snad jen Eldora Shomurodova (náhradník v AS Řím) a Abdukodira Khusanova (náhradník v Lens).

Řada hráčů z tohoto asijského státu má pro olympiádu jen dvě motivace: být viděni a dostat se do Evropy. Plus v jejich případě ještě peníze: už za postup na turnaj získal každý hráč 30 tisíc dolarů (skoro 700 tisíc korun). Případné zlato by znamenalo další odměnu 200 tisíc dolarů. Mimochodem, tři šampioni z Tokia (vzpěrač, taekwondista a boxer) dostali navrch auto a dům.

Když je řeč o motivaci, úplně jinou mají zástupci Ukrajiny. V kádru najdete také někdejšího slávistu Maksyma Talovjerova.

Tak či tak, fotbalový turnaj bude při sportovním svátku na okraji zájmu. Potvrzují to nejen glosy expertů, zájem médií, ale také prodej vstupenek. K dispozici jsou pořád tisícovky lístků. A místo na tribuně se dá sehnat i za patnáct eur (zhruba 380 korun).

Dá se tak vcelku snadno shrnout, že pro fotbal nejsou zápasy na olympiádě svátek a pro fotbalisty to není vrchol jejich snažení.

„Žádná zlatá olympijská medaile není bezcenná, ale jen málo z těchto medailí znamená méně než ty z fotbalu,“ dodává Wilson.