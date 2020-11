Zkušený obránce se ale po svém třetím gólu v sezoně moc neradoval. „Gólman i obránce mi spadli na kotník a o poločase jsem nevěděl, jestli zápas dohraju. Noha nějakým způsobem držela, ale ke konci jsem to cítil. Doufám, že to bude dobré,“ popsal navrátilec do základní sestavy Kúdela.

Po změně stran už slávisté dění na trávníku kontrolovali a přidali dalších pět branek. Konečná vysoká výhra 6:0 znamená udržení prvního místa v tabulce.

Čím to, že po reprezentačních přestávkách míváte pozvolnější start?

Opava dlouho nehrála zápas a dobře se připravili, chtěli do toho vletět. Ze začátku jsme nebyli silní na balonu, chvíli trvalo, než jsme se s tím sžili. Nebylo to od nás optimální. Nevím, čím to je. Možná tím, jak jsou kluci rozježdění po srazech, někteří další měli covid. Během týdne se to ale ustálilo a já doufám, že už to bude lepší a lepší.

Nákazu covidem-19 jste prodělal i vy. Měla nemoc hodně nepříjemný průběh?

Bohužel jsem ztratil čich, nic jsem necítil. Bolela mě záda, měl jsem kašel. Naštěstí jsem neměl teploty. Odbyl jsem si desetidenní karanténu, pak jsem musel absolvovat dva negativní testy. Byl jsem rád, když jsem se mohl vrátit za kluky do kabiny, protože mě to nakoplo. Musím říct, že mi to hodně chybělo, těšil jsem se na návrat.

Do tréninků jste se vpravil bez potíží?

Sžíval jsem se s tím celý týden. Nebylo to příjemné, byl jsem unavený. Zápas v Opavě byl ode mě takový syrový, nebylo to úplně uhlazené. Ale jsem rád, že jsem dostal šanci a hlavně že jsme vyhráli.

Ve druhém poločase jste domácím nastříleli pět gólů. Co se změnilo?

První poločas nebyl ideální, nakonec jsme ale udeřili ze standardky a díky tomu jsme se uklidnili. Opava ve druhé půli otevřela hru a pak už byl ten zápas o nás. Prosadili se i útočníci, skvěle jsme to zvládli a máme radost. Nenašel bych tam slabší článek. Byly tam z naší strany skvělé akce a myslím, že Opavě už došly síly.

Je pro vás rozdíl, když teď na levé straně obrany nenastupuje Jan Bořil, ale Oscar Dorley?

Oscar teď odehrál skvěle dva zápasy, trenér neviděl důvod to měnit. Dostal šanci a odvádí skvělé výkony, jde mu to i na tréninku. Je to zajímavý hráč a myslím, že o něm ještě uslyšíme, přitom skromný a tichý kluk. Teď se bohužel zranil, tak snad bude v pořádku. Já bych to vůbec neřešil, jestli je tam on, nebo Bóřa. Pro mě se nic nemění, možná to víc vnímá David Zima, který hraje na levé straně.