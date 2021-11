/FOTOGALERIE/ České fotbalistky vybojovaly v sobotním poledním 4. kvalifikačním utkání o postup na MS s favorizovaným Nizozemskem velmi cenný bod po remíze 2:2 a v pětičlenné skupině C jsou s pěti body třetí. Holandsko jich má jedenáct a je první. Duel se měl hrát původně v pátek večer, kvůli sněhové nadílce v Ostravě byl ale přeložen.

Utkání skupiny C kvalifikace MS 2023 fotbalistek: ČR - Nizozemsko, 27. listopadu 2021 v Ostravě. (střed) Andrea Stašková z ČR a Gabriela Šlajsová z ČR. | Foto: Jakub Pryček

Češky byly blízko senzačnímu vítězství, o které přišly ve třetí minutě nastavení, kdy srovnala hlavou van der Gragt. „Před zápasem bychom bod určitě brali, takhle je to už škoda, že jsme v závěru inkasovali na 2:2. Každopádně holky to zvládly výborně. Dali jsme dva góly a měli i šance. Byl to výborný zápas,“ řekl český trenér Karel Rada.