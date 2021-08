Po době půstu, sportovního i fanouškovského, se Letná pustila do boje. Fanoušci, byť nezaplnili tribuny do posledního místa, byli v ráži. Sparťanská hymna na úvod zněla tak úporně, že se dělala husí kůže.

Byla tu však i odvrácená strana mince, jak se říká. Bezmozci v kotli domácích, kterak trefně pojmenovává některé lidi chodící na stadion komentátor Jaromír Bosák, hned od úvodu bučeli na hráče soupeře tmavé pleti. Bylo to ostudné, bohužel nepřekvapivé. Vždyť se o tom přesvědčil i v prvním utkání ligy olomoucký obránce Florent Poulolo z Francie…

Vrchol přišel, opět ne neočekávaně, po prvním úderu hostů. Sparta sice vstoupila do duelu mírně aktivněji, ale Adam Hložek ve 23. minutě netrefil hlavou přesně z vyložené pozice.

Proto přišel trest.

Ve 37. minutě se po toho prosadil velmi přesnou hlavičkou Aurelien Tchouameni. Perfektně mu nacentroval Aleksandr Golovin.

Nechutné chování

V tu chvíli se zloba kotle, který se nachází za brankou Florina Nity, do níž inkasoval, rozjela. Buuu, znělo Letnou. Bylo to až nechutné. Hráči Monaka se srotili u lavičky, dokonce mávali na brankáře, aby přišel za nimi. Hrozili odchodem ze hřiště, což by byl mezinárodní skandál. Nakonec se tak nestalo, ale rozhodčí jasně ukázali, že takhle ne. O přestávce pohrozili ukončením duelu.

Pro Spartu to bylo nepříjemné, ale ještě horší bylo, co se dělo na trávníku. Hosté, třetí tým francouzské ligy z minulého ročníku, se čím dál víc prosazovali. Letenští sice na začátku drželi krok, ale poté se ukázalo, že Monako je jiný level, jak ostatně předjímal kouč Pavel Vrba.

První gól budiž důkazem, dalším je třeba počínání kapitána Bořka Dočkala. Protřelý záložník příliš nestačil tempu zápasu, během první půle pokazil tři jednoduché míče, které jinak s bravurou zvládá. Hosté se navíc čím dál víc prosazovali svou individuální kvalitou. Ve druhé půli už to bylo zřejmé. Například supertalent Hložek nebyl od první možnosti vlastně vidět.

Převaha se projevila i výsledkově. V 59. minutě hosté udeřili podruhé. Sofiane Diop poslal do vápna centr, který si našel Kevin Volland a střelu trefil o tyč do sítě. Nita neměl šanci.

Sparta Praha – AS Monako 0:2 (0:1)



Branky: 37. Tchouaméni, 59. Volland. Rozhodčí: Oliver – Betts, Hatzidakis (všichni Angl.). ŽK: Polidar, Pavelka – Fofana, Badiashile, Tchouaméni. Diváci: 10.533.

Sparta: Nita – Wiesner, Panák, Hancko, Polidar (77. Vindheim) – Karlsson (46. Juliš), Pavelka, Sáček, Dočkal (60. Karabec), Pešek – Hložek. Trenér: Vrba.

Monako: Nübel - Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Fofana, Tchouaméni - Martins (88. Musaba), Volland (76. Fábregas), Golovin (76. Jakobs) - Ben Yedder (57. Diop). Trenér: Kovač.