Ale zpět k baráži. Pokud by čeští fotbalisté příští měsíc přešli přes švédského soupeře a zároveň si Rusové poradili s Poláky, čekal by je souboj právě se soupeřem z východní Evropy. A navíc na jeho půdě.

Jako jedni z prvních se ozvali Švédové. Ti oznámili, že si utkání v Rusku nedovedou představit. Obdobně se krátce na to vyjádřili i Poláci.

A česká strana? Vyčkávala.

"Situace se v poslední době dramaticky a každou hodinou vyvíjí. Organizátorem baráže o postup na mistrovství světa je UEFA, která už avizovala, že se tématem intenzivně zabývá například ve vztahu k finále Ligy mistrů," uvedl předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek v prohlášení pro média.

"Intenzivně vnímáme situaci s ohledem na náš případný zápas v Rusku a jsme v tomto směru v každodenním kontaktu s UEFA. Jsme také v kontaktu s národními asociacemi, kterých se to týká. Podle vývoje budeme koordinovat další postup," doplnil doplnil.

Společné prohlášení tří zemí

Tento přístup ale rozlítil třeba bývalého eurokomisaře Pavla Teličku. „Švédský fotbal jasně řekl, že na baráž do Ruska nepoletí. Český? Prý podle vývoje. To je neskutečné a ostudné. Podle jakého vývoje? Počtu mrtvých? Opravdu by český nároďák jel na baráž do země agresora?“ nechal průchod svým emocím na sociálních sítích krátce po třetí hodině odpoledne.

Ani ne dvě a půl hodiny nato pak přišlo nové prohlášení ze strahovského sídla FAČR.

„Fotbalové asociace České republiky, Švédska a Polska požadují přesunutí březnových utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa z Ruska. Ve společném oficiálním dopise k tomu vyzvaly Mezinárodní asociaci fotbalových federací (FIFA) a Unii evropských fotbalových asociací (UEFA),“ stojí v něm.

Jednoznačnější postoj vyplynul podle prohlášení ze společného jednání všech tří zemí, kterých se situace týká.

„Zmíněné národní asociace vyjadřují svůj jednoznačný postoj v tomto směru, že by se utkání v rámci kvalifikace o postup na mistrovství světa neměla odehrát v Rusku. Cestovat do Ruska a odehrát tam plánované zápasy nemají v úmyslu také z bezpečnostních důvodů.

"Česká, švédská a polská asociace vyzývají v tomto směru FIFA a UEFA k co nejrychlejší reakci, která bude zahrnovat i možnosti, jak a kde březnové zápasy mohou být odehrané,“ zní z FAČR.

Zdá se tak, že nakonec přece jen zvítězil zdravý rozum.