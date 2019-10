Jeho forma už se nedala přehlížet. Útočník Zdeněk Ondrášek se dočkal premiérové reprezentační pozvánky a pro duely s ostrovními celky může být zajímavým ofenzivním žolíkem. Zvlášť při trápení Patrika Schicka, který od zářijového srazu odehrál za Lipsko necelou půlhodinu.

Patrik Schick. | Foto: Facebook / Česká fotbalová reprezentace

Dosavadní jednička útoku v národním týmu po přesunu do Německa laborovala se zraněním a do hry se dostala až během posledního víkendu, kdy vstoupil Schick do duelu proti Leverkusenu jako střídající hráč. „Už na minulém srazu měl problémy s kotníkem. V Lipsku se ho rozhodli doléčit, dotrénovat, a pro nás je ideál-ní, že ještě stihl nastoupit,“ prohlásil asistent trenéra české reprezentace Jiří Chytrý.