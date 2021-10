Pokud by národní tým zvítězil, druhé místo už by měl na dosah, naopak v případě porážky by se mu vzdálilo. V druhém z říjnových zápasů se Šilhavého svěřenci v pondělí představí na neutrální půdě v Kazani proti Bělorusku. Přímo na šampionát v příštím roce v Kataru projde pouze vítěz skupiny, jímž téměř jistě bude vedoucí Belgie. Národní tým se v samostatné historii představil na světovém šampionátu jen jednou v roce 2006.

Česká nebo československá reprezentace v sedmi domácích zápasech s Walesem neprohrála. "Chceme skončit na druhém místě skupiny. Ta největší výhoda je, že pak můžeme být v baráži nasazení a tím pádem hrát doma. Když tohle pominu, určitě chceme doma předvést dobrý fotbal a vyhrát před plným stadionem. Vzpomínáme na domácí zápasy s Belgií nebo Anglií, kdy byli diváci nadšeni. Takhle se budeme chtít prezentovat," řekl Šilhavý, jehož tým v září v posledním utkání kvalifikace prohrál 0:3 v Belgii.

Velšané budou v Praze postrádat největší hvězdu zraněného kapitána Garetha Balea, který se v zářijovém utkání s Běloruskem blýskl hattrickem. "Hráči vědí, že Wales není jen Bale. I když je to pro ně důležitý hráč, pořád je skvělý. Myslím, že třeba fanoušci by byli rádi, pokud by ho tady viděli. Ale není to tak, že Bale nebude a úroveň půjde dolů. Budou možná hrát trochu jiným způsobem, ten kádr je ale prošpikovaný hráči z Premier League, má velkou kvalitu," upozornil Šilhavý.

Problémy řeší i česká reprezentace. Tomáš Holeš má lehké zdravotní problémy a ve čtvrtek netrénoval. O jeho startu proti Walesu se podle Šilhavého rozhodne až v den zápasu. Kouč národního celku ještě nemá úplně jasno o sestavě a váhá především nad posty na krajích obrany.

"Jednoznačně to bude zítra klíčový zápas o to druhé místo. Přejeme si ho my, abychom potom v březnové baráži měli co nejlepší výchozí pozici. Myslím, že stejně to vnímá Wales," poznamenal Jaroslav Šilhavý na předzápasové tiskové konferenci. — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 7, 2021

"Máme lehké zdravotní problémy v týmu, tréninku se dnes nezúčastní Holeš. Uvidíme zítra, co řeknou doktoři. Podle toho se rozhodneme. Jinak jde trénovat celá nominace, která tu je. Věřím, že už to všechno zvládneme," řekl Šilhavý na on-line tiskové konferenci.

Největší otazníky řeší na krajích obrany, z nominace při pondělním srazu kvůli zranění vypadli pravý bek Vladimír Coufal i levý zadák Jan Bořil. "Když se skládá nominace, už si to člověk tak nějak připravuje. Když pak přijdou omluvenky, člověk musí reagovat jinak. O to je to složitější. Na druhou stranu ti hráči, kteří se teď dostanou do hry, se mohou předvést a ukázat, že na to mají. Třeba si řeknou o stálé místo a vznikne větší konkurence," uvedl Šilhavý.

Připustil, že den před utkáním ještě nemá úplně jasno o základní sestavě. "Přiznám se, že se ještě rozhodujeme, uvažujeme. Po dnešním tréninku se rozhodneme, jak složení krajních obránců bude vypadat. Celkově těch otazníků v sestavě ale moc není, neviděl bych to tak dramaticky. Čekáme, jak bude zdravotní stav, a pak se rozmýšlíme ještě asi na dvou postech. Jinak je to dané," řekl Šilhavý.

Oproti zářijovému programu se naopak vrací nejlepší útočník Patrik Schick, který si odpykal trest za vyloučení v březnovém utkání ve Walesu.

"Ta červená karta byla hodně zvláštní. Ale zase ve mně není žádná zášť, už je to nějaká doba. Spíš mě mrzelo, že jsem nemohl pomoci minule. Každopádně jim to budu chtít vrátit a dát jim nějaký gól, to rozhodně," řekl útočník Leverkusenu, který se blýskl pěti brankami na letním mistrovství Evropy, kde český tým došel do čtvrtfinále. Velšané vypadli o kolo dříve.

Ostrovní celek v posledním utkání kvalifikace doma jen remizoval bez branek s Estonskem a zkomplikoval si boj o druhé místo. Velšané ale stejně jako Češi mají přinejhorším téměř jisté místo v play off díky Lize národů. Na světovém šampionátu si zatím zahráli jen v roce 1958, jejich největším úspěchem je účast v semifinále Eura 2016.

Trenér Rob Page věří v úspěch i bez Balea. "Gareth byl v posledních letech v národním týmu prvotřídní, takže jeho absence je rána. Ale nebudeme brečet. Dává to šanci dalším, kteří jeho místo zaplní. Je přesvědčen, že máme šanci," uvedl Page, který vede tým místo suspendovaného Ryana Giggse.