Představitelé našeho fotbalu se zaklínají snahou o nalákání diváků, zvýšení atraktivity obou profesionálních lig a navenek se může zdát, že se k těmto cílům podnikají kroky. V pozadí a na hřištích se však ve skutečnosti často děje něco úplně jiného.

Od začátku sezóny se k nám dostávají velmi divoké zkazky o tom, jak které zápasy dopadnou, kdo postoupí z druhé ligy z prvního místa, kdo spadne z první ligy, který rozhodčí bude kde pískat. Historky o tom, jak se jistý sportovní ředitel jednoho týmu ČFL chlubí, že ve druhé lize udělal zápas na klíč, historka o tom, že Karviná sice byla ve skupině o udržení poškozena, ale bylo jí slíbeno, že se jí to vrátí v baráži a jiné podobné smyšlenky. To nejšílenější na těch všech historkách je, že v nich tvrzený scénář se v poměrně velkém procentu případů naplnil.

V našem případě může někdo namítnout, že fňukáme po tom, co jsme nepostoupili. Kdo alespoň část některého z našich barážových utkání viděl, pochopí, že nemůžeme nad tím, co se stalo, zavřít oči. Pokud to stejně někdo bude považovat za pláč, je nám to upřímně jedno, protože nemůžeme mlčet už kvůli našim divákům, sponzorům, partnerům a kvůli našim hráčům. Patrně nikdo ze zainteresovaných nečekal, že budeme proti Karviné lepším mužstvem a budeme reálně tlačit na postup a tato skutečnost donutila rozhodčí vydat ze sebe „to nejlepší“. Ve druhém utkání dokonce za dohledu člena komise rozhodčích pana Mareše.

Obě utkání jsme byli pod permanentním tlakem celé trojice sudích, kteří občas neuvěřitelně otáčeli posuzování věcí na hřišti, když vrcholem bylo nařízení přímáku pro Karvinou na místo penalty pro nás po faulu na Pavla Šulce v 60. minutě zápasu v Karviné. Dále rozhodčí neudělovali karty hráčům soupeře za zjevná porušení pravidel (v našem domácím utkání dvě červené) a do toho všeho se naším hráčům okatě vysmívali. V těchto utkáních sudí ukázali absenci svědomí, jestliže jim nevadí takto poškozovat jedno z mužstev, ale v zásadě oni vinu nenesou, jsou totiž jen nástrojem něčích zájmů. Toto není obžaloba slušných rozhodčích, kterých je určitě celá řada, ale té skupiny lidí, která má to špatné na našem ligovém fotbale na svědomí.

Vyzýváme nejen v kontextu obou barážových dvojutkání komisi rozhodčích a zejména pány Chovance a Wilczeka, aby přestali škodit českému fotbalu a odstoupili. Celá sezóna je plná skandálních rozhodnutí bez ohledu na přítomnost VAR. Buď jsou konkrétní rozhodčí zcela neschopní, nebo naopak chyby dělají naschvál. Na každý pád jsou oba možnosti důvodem pro okamžitou rezignaci celé komise. Pokud by si někdo dal tu práci a udělal si statistiku, kteří rozhodčí jezdí na zásadní utkání včetně obou barážových dvojzápasů, bezpochyby by narazil na stejná jména a tito rozhodčí na tato utkání nejezdí proto, že jsou tak dobří, ale proto, že jsou spolehliví s ohledem na požadovaný výsledek. Můžeme se jenom dohadovat, jestli jsou konkrétní utkání řízena nesprávně jen z neschopnosti, nebo jen tak ze sportu, nebo z jiných pohnutek.

Vyzýváme předsedu VV FAČR pana Malíka, aby začal jednat a učinil kroky k vedoucí k nezávislosti důvěryhodnosti rozhodčích a nezávislosti jejich komise, jak ostatně před svou volbou sliboval, nebo aby odstoupil. Od jeho nástupu do funkce se situace zásadně zhoršila, důvěra veřejnosti i klubů je nulová a do fotbalu se vrátila celá řada kontroverzních lidí.

Vyzýváme profesionální kluby a jejich majitele, potažmo LFA, aby se nahlas ozvali proti systematickému bezpráví, které se kolo od kola prohlubuje. Je absurdní, že kluby s rozpočty v desítkách či stovkách milionů korun utlačuje pár jedinců často mizerné pověsti.

Bohužel musíme konstatovat, že v této sezóně došlo k významnému „utažení šroubů“ a citelnému návratu „starých časů“. Najdeme patrně kluby, kterým to vyhovuje, ale pevně věříme, že je více těch, kterým nikoli. Náš klub do systému „teď tě poškodíme a za týden ti to vrátíme“ vstoupit nechce.

Žádáme o podporu od každého, kdo smýšlí stejně jako my. Buďme slyšet, ať se konečně fotbal posune na západ a nezůstává na východě.

Podepsáni:

vedení, zaměstnanci a hráči FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.

obchodní a reklamní partneři klubu

fanoušci a podporovatelé FC Vysočina