Devětatřicetiletý Ronaldinho, jehož úřady znají pod jménem Ronaldo de Assis Moreira, sedí za mřížemi ve vazbě. Zatkli ho v sousední Paraguayi.



Důvod? Falešný pas (a tím pádem i snaha „získat“ zde občanství). „Já myslel, že je to dárek,“ bránil se při (údajně šestihodinovém) slyšení u soudu. „Je to čin ohrožující stát,“ vzkázal žalobce.

Do země vyrazily štáby z Brazílie, koná se bezpočet tiskových konferencí. Případem žije takřka celá Jižní Amerika.



Pohoda u bazénu



Kdysi tak uznávaný fotbalista prý přijel do Paraguaye na pozvání. Měl být hostem v kasinu (!) a otevřít soukromou nemocnici pro mladé fotbalisty.

Zase jednou těžil z výhod, jakých si užíval kdysi.



Ležel u bazénu, měl krásný výhled na Asunción. Ale najednou si pro něj přijeli policisté. Po razii na pokoji mu nasadili pouta (stejně jako jeho bratrovi a manažerovi v jedné osobě). A když chtěl na kauci ven, vysmáli se mu. Nabídl prý nízkou částku.

„Respektuji ho, ale zákony platí pro všechny, bez ohledu na jejich slávu,“ prohlásil paraguayský ministr vnitra Euclides Acevedo.

V některých médiích se dokonce objevilo, že by za věčného bohéma mohl ručit Lionel Messi, ovšem ten to odmítl.



Ještě aby ne… Ronaldinho měl už dříve problémy kvůli soužití se dvěma ženami (v Brazílii se jedná o trestný čin). Jindy si zase usmyslel, že by rád rybařil v přísně chráněné rezervaci. Dokonce si vybudoval molo pro loď. Úřady mu napařily pokutu.



Kde jsou peníze?



Kudrnatý elegán, který se proslavil úžasnou kopací technikou, poté až podivně rychle zchudl.



Možná byste řekli, že vše „prošustroval“, ostatně takoví už tu byli (třeba Paul Gascoigne). Ale Ronaldinho dle mnohých peníze schoval. Když neplatil a dluhy narůstaly, úřady mu již chtěly zabavit majetek. Moc se toho nenašlo. Dvě auta, účet se zůstatkem pár realů.

A tak mu byl odebrán pas. Možná proto celá tahle akce v Paraguyai. Dle jedné spekulace chtěl Ronaldinho utéct do Ameriky, dle jiné hypotézy chystal praní špinavých peněz.



Ať už je to, jak chce, teď si mistr světa, vítěz Ligy mistrů s Barcelonou kope do míče jen za mřížemi. Je to pár dní, co se s typickým úsměvem zúčastnil vězeňské exhibice. Dal pět gólů, další připravil.



Co myslíte, neměl by se o tom všem natočit film?