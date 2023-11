Nejlepší stoper v Česku, možná nejlepší hráč celé tuzemské ligy. Takové názory často létají okolo Filipa Panáka. Přehled, konstruktivnost, síla v osobních soubojích. Charakteristika, kterou osmadvacetiletý obránce pražské Sparty vyniká. Rozhodně ale nejde o záležitost posledních let. Těmito parametry se odchovanec Příbora na Novojičínsku vyznačoval už od útlého věku. „Tím nás zaujal,“ vzpomíná Bohumil Páník, bývalý šéf mládeže ostravského Baníku a později hlavní kouč A-týmu, který Panáka na Bazaly lákal. Jednou úspěšně, podruhé nikoliv. Proč ho ale nevídáme v reprezentaci?

Utkání 15. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - Sparta Praha, 12. listopadu 2023, Ostrava. Filip Panák ze Sparty a Filip Kubala z Ostravy. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Je to patnáct let, kdy za Páníkem přišel do kanceláře legendárního stadionu Verner Lička, tehdejší sportovní manažer Baníku Ostrava, a oznámil mu, že má tip na mladého střeďáka z Příbora. „Řekl mi, ať se zajedu podívat, že je dobrý,“ vybavuje si Páník.

„Na místě jsme viděli štíhlého kluka, samá ruka, samá noha, ale fotbalista od přírody na první pohled. To poznáte hned. Pohyb po hřišti, čtení hry, fotbalová řešení. Byl tak inteligentní, že věděl, co má hrát, nikdo ho nemusel řídit,“ vytahuje tehdejší vedoucí mládeže slezského klubu vzpomínky na třináctiletého blonďáka.

Vše se podařilo vyřešit a Panáka přetáhnout. Do „áčka“ se ale nevyšplhal. Změnil se majitel, načež Páník, Lička a spol. v klubu skončili. „Až po čase jsem zjistil, že odešel do Karviné, kde se přes dorost dostal do dospělého fotbalu,“ popisuje Páník.

O pár let později – v březnu 2018 – se do Slezska vrátil. Jako hlavní kouč přebíral ligový mančaft na posledním místě tabulky. „Když jsme proti Karviné hráli, tak ve středu pole vyhrál všechny hlavy. Stoperům hodně pomáhal to čistit, k tomu rozehrávka, čtení hry. A nebezpečný byl při standardních situacích. To jsme si ho museli hodně hlídat,“ připomíná Bohumil Páník.

„Koneckonců to dokázal i teď o víkendu, že když ho nepřibrzdíte hned, tak riskujete. Myslím si, že statistiky by ukázaly, že gólů hlavou dal víc,“ dodává zkušený kouč, který se znovu pokusil přetáhnout konstruktivního hráče na svou stranu.

Místo Baníku zvolil Spartu

Už v éře majitele Václava Brabce klub s Filipem Panákem a jeho agentem Václavem Svěrkošem jednal. „Jenže se do toho vložila Sparta a Filip ukázal na ni,“ povzdechne si Bohumil Páník.

„Už si nevzpomenu přesně, kdy jsem ho zaregistroval, ale nejvíce asi v Karviné, kde hrál, rozuměl si s míčem. Je jiný, toho si všimne každý,“ líčí manažer Václav Svěrkoš z agentury Sports&Counselling, která hráče zastupuje.

K Panákovi se dostal před sedmi lety. „Končil u svého agenta, oslovili jsme ho, přičemž jsme byli jedni z mnoha, ale vybral si nás. Na detaily si ale už nevzpomenu,“ přibližuje Svěrkoš. „Když jsme ho zastupovali, jezdili na něj i skauti z Holandska a vysloveně říkali, že to není český typ hráče. Hravý, s přehledem, technikou,“ pokračuje bývalý útočník.

Jak známo, Panáka limituje zdraví. V jednu chvíli to vypadalo, že fotbalovou dráhu bude muset uzavřít. „Je malý zázrak, že se vrátil a hraje fotbal. Všichni mu to přejeme, protože i charakterově je to vynikající kluk,“ pochvaluje si Páník.

Svěrkoš tvrdí, že nebýt pochroumané zdravotní stránky, Panák by na Letné už dávno nebyl. „Jeho budoucnost a angažmá v zahraničí se bude odvíjet od ochoty klubů riskovat. Sparta má asi představu o transferové částce, je pak otázkou, jaké bude to jeho koleno, a jestli daný zájemce bude chtít ji dát za hráče, který může vydržet tři roky, ale také jen půl roku,“ nastiňuje možný scénář.

„Umím si představit klub typu Leverkusenu, ten si ale musí hodit na papír, jestli mu Filipův přínos stojí za určitý obnos peněz a risk,“ míní Svěrkoš. „Jak to v jednu chvíli vypadalo, že ani fotbal hrát už nebude, nebo že by to mohlo mít následky i do osobního života, tak to teď zapadlo pěkně. Buďme vděční aspoň za to. A Filip si je toho vědom. Vyloučit jeho přestup ale nelze,“ ví Václav Svěrkoš.

Reprezentace se mu vyhýbá. Proč?

Opora Sparty zatím čeká i na reprezentační pozvánku. Proč není v aktuální nominaci na zápasy v Polsku a s Moldavskem? „Měl lehčí zdravotní problémy, kvůli kterým nehrál ani na Rangers, takže se přiznám, že to teď nebylo téma. Spíše se to řešilo na minulém srazu, kde jet mohl a třeba by mančaftu svou jedinečnou rozehrávkou a přehledem pomohl. Teď se ale potřeboval doléčit,“ vysvětluje Václav Svěrkoš. „Samozřejmě i pro něj je snem si zahrát za národní tým,“ podotýká někdejší reprezentant.

„Já do toho nevidím, takže nechci soudit, proč nebyl povolán. Trenéři sledují hráče, jakou mají formu, jak jsou vytížení. Možná Filipa přibrzďuje, že nehrál na Rangers, možná je to dohoda Sparty a reprezentace, ale to nevím. To se zeptejte pana Šilhavého. Jarda ale není takový, že by nepovolal hráče s formou ze Sparty,“ je přesvědčen Bohumil Páník.

„Já myslím, že dozrává do reprezentačního stopera, ale je to o tom, aby byl zdravý a v plné formě. Je v ideálním věku, viděli jsme ve Skotsku, že když nehrál on a Krejčí, tak Sparta měla v obraně problémy,“ připomíná Bohumil Páník.

„Dnes je u stoperů trend, že kromě spolehlivého bránění musí umět rozehrát. Když ne, tak postupný útok od gólmana nemůžete konstruovat. Stačí, aby jeden stoper nebyl konstruktivní, toho druhého vám zavřou, a je hotovo, protože tím ztrácíte míč,“ uzavírá Bohumil Páník faktem, kterým by byl pro reprezentaci Filip Panák cenný a přínosný.