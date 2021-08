Afghánistánu teď hrozí, že s návratem vlády Tálibánu se vrátí i zlé časy.

Popatová v roce 2007 založila první afghánský ženský fotbalový tým. O tři roky později vznikla i afghánská reprezentace fotbalistek a Popatová se stala její kapitánkou. V roce 2012 utekla do Dánska. Před třemi lety poskytla britským médiím šokující svědectví o sexuálních zvěrstvech, která představitelé národní fotbalové federace páchali na mladých fotbalistkách v zemi. Prezident, někteří trenéři a vedoucí týmů znásilňovali hráčky, když jim bylo pouhých patnáct šestnáct let.

This post from one of our players breaks my heart in a small piece. This is painful to see the dreams and hopes of Afghanistan women & girls are fading again. It's painful to witness that they are not allowed to dream again. They are stopped from dreaming. #Afghanistan pic.twitter.com/rq6DkNvQbq