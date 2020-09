Češky sehrály proti Polkám druhé utkání během krátké doby, v tom úvodním remizovaly na domácím hřišti 0:0. Polským fotbalistkám bylo vůbec složité vstřelit branku. Kromě českých hráček se to nepodařilo žádným soupeřkám ani ve třech předcházejících zápasech evropské kvalifikace.

To platilo ale jen do osmadvacáté minuty zápasu hraném v Bielsko-Biale. To si míč k přímému kopu postavila Andrea Stašková a přání všech českých fanoušků bylo vyslyšeno. Míč parádní trefou poslala za záda polské brankářky, která téměř ani nestačila na pokus české hráčky zareagovat.

Tog 28 minuter, sedan gjorde Andrea Stašková såhär. ? pic.twitter.com/Cuz8qtttSD — ?? Tjeckisk fotboll (@kopanasv) September 22, 2020

Hostujícím fotbalistkám se ale bohužel nevyhnula ani smůla. Zkraje druhé půle musela předčasně z trávníku odejít zraněná Kateřina Svitková, nedávná posila anglického West Hamu.

Vyznamenala se i brankářka

Kromě Staškové se vyznamenala i brankářka Votíková, která uchránila svůj tým před inkasováním, když skvělým zákrokem vyškrábla jeden z pokusů domácích.

Dvacet minut před koncem pak přidala gólovou pojistku Dubcová a posunula Češky na druhé místo kvalifikační skupiny, z níž postoupí vítěz. Další tři celky se na evropský šampionát probojují z druhých míst, zbylé druhé týmy se střetnou v baráži.