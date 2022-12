Jedním z českých hráčů, kteří si proti Pelému zahráli, byla legenda Baníku Ostrava František Valošek. „Úžasně skromný člověk. Měl ale nevýhodu, že zatímco všichni z týmu se pohybovali volně, on nemohl ani vyjít na ulic a projít se. To nepřipadalo v úvahu. Znal jen rytmus: hudba, pokoj, hudba, jídlo, pokoj, trénink, zápas, jídlo, a zase hudba, pokoj. Tam si člověk uvědomil, jak ho obdivovala celá Jižní Amerika. A vlastně i svět,“ vzpomíná na Pelého Valošek.

Jak smrt Pelého zasáhla běžné Brazilce: Uctíváme jeho talent, zůstane králem

Brazílii pomohl vyhrát mistrovství světa jako sedmnáctiletý v roce 1958 ve Švédsku, poté v Chile 1962 a Mexiku 1970.

„Brazílie vyhrála třikrát s Pelém mistrovství světa, a to často jeho zásluhou. Pro mě to byl idol už od roku 1958, kdy jsme ještě televizi neměli, ale já poslouchal reportáže v rádiu. Pelého jsem obdivoval také na MS v Chile, kde se zranil, a pak v Mexiku 1970. Hrát jsem Pelého viděl jen v televizi, ale když jsme v Brazílií byli s pražskou Amforou, byli jsme se podívat i na stadionu Maracana, kde má Pelé celou jednu stěnu. I to mi ukázalo, jak Brazilci svou hvězdu milují. Když bych měl Pelého srovnat s Maradonou, tak Pelého mám zapsaného také lidsky. Byl to vynikající fotbalista, ale i člověk,“ vyzdvihuje Pelého vlastnosti bývalý trenér pražské Slavie či Jablonce Jindřich Dejma.

Nejlepší hráč historie?

Po letošním mistrovství světa v Kataru překřtila řada expertů Lionela Messiho jako nejlepšího fotbalistu historie, řada lidí okolo fotbalu, ale jako číslo jedna stále uznává brazilského mága. „V mládí jsem Pelého hodně obdivoval. V minulosti jsem byl v úzkém kontaktu s Josefem Masopustem, který na jeho umění často vzpomínal. Byl to i podle něj v pravém slova smyslu komplexní hráč. Rychlý, technický, tvrdý. V pozdějším období nevidím hráče, který by jej napodobil. Ať už to byli Maradona, Messi, Ronaldo… Tvrzení, že je nejlepším fotbalistou historie, je podle mého pravdivé,“ říká zkušený trenér Milan Bokša.

Univerzálnost. To je vlastnost, ve které měl Pelé ve srovnání s Argentincem Diegem Maradonou výhodu. Rodák z Três Corações uměl v případě potřeby zabrat i do obrany či vyhrát hlavičkový souboj, to z něj dělalo komplexního hráče.

Pelé svou přezdívku nenáviděl. Váže se k ní překvapivá historka

„Považuji Pelého ze nejlepšího fotbalistu všech dob, a to hlavně proto, že byl dokonalý všestranně, nejen jako střelec gólů. Uměl to nohama i hlavou, měl vynikající výskok, uměl obejít protihráče, ale taky dokonale přihrát a míče soupeři i odebírat. Prostě uměl z fotbalové abecedy všechno. Naproti tomu Maradona, s nímž bývá Pelé srovnáván, hrál spíše na sebe. Jasně, fotbal se od jeho dob změnil, tehdy se hrálo víc technicky a kombinačně, teď je fotbal rychlejší, ale dle mě trošku příliš svázaný taktikou. Dříve se dle mého mínění na fotbal líp koukalo. Taky díky Pelému, a proto je mi líto, že teď už Pelé mezi námi není,“ doplnil bývalý kapitán Českých Budějovic Josef Jodl.