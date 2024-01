Gólem ve třinácté minutě nastavení z pokutového kopu přišli fotbalisté West Hamu United o výhru ve 21. kole Premier League na hřišti Sheffieldu. Zápas navíc nedohrál český obránce Vladimír Coufal, který byl krátce předtím vyloučen.

Vladimír Coufal byl v zápase v Sheffieldu vyloučen. | Foto: Profimedia/Nick Potts/PA via AP

Sheffield začal proti West Hamu aktivně, ale bez gólového efektu. Po necelé půl hodině hry ho tak potrestal útočník "Kladivářů" Cornet, který do sítě dorazil střelu Ingse. Domácí vrátil do hry vyrovnávacím gólem Brereton Diaz, který hrál svůj první zápas v Premier League poté, co 5. ledna přišel na hostování z Villarrealu.

West Ham pak znovu do vedení poslal v 79. minutě Ward-Prowse proměněnou penaltou po faulu na Ingse. Infarktový závěr utkání odstartovala v první minutě nastavení červená karta za surovou hru pro domácího Brewstera. O šest minut později ze hřiště musel předčasně odejít i Coufal, jenž byl podruhé napomínán žlutou kartou.

Krátce nato brankář Areola ve vápně zfauloval McBurnieho a stejný hráč ve 13. nastavené minutě srovnal na 2:2. Skotského útočníka nevykolejil ani taktický tah jeho krajana a trenéra West Hamu Moyese, který poslal do branky místo faulujícího Areoly čelit penaltě Fabiaňského.

Velké gesto trenéra Kloppa. Těžce nemocné legendě chce splnit životní sen

Poslední Sheffield v lize inkasoval po 21 kolech už 51 branek. Rychleji se podařilo dostat 50 branek pouze Barnsley v sezoně 1997/98 (19 kol). West Ham v novém roce stále nezvítězil, k tomu vypadl s Bristolem z Anglického poháru a v tabulce mu patří šestá příčka se ztrátou osmi bodů na první čtyřku.

Liverpool se v Bournemouthu prosadil až po přestávce, v 49. minutě otevřel skóre Núněz. Další trefy přidal v 71. a 80. minutě Diogo Jota a v třetí nastavené minutě se opět prosadil Uruguayec Núněz.

Svěřenci Jürgena Kloppa neprohráli počtrnácté za sebou a mají v čele tabulky náskok pěti bodů na Manchester City, jenž má utkání k dobru. Bournemouth prohrál druhý zápas po sobě, ale díky vydařené týmové formě v prosinci je dvanáctý s náskokem devíti bodů na sestupové pozice.