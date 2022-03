Ze Švédů čiší sebevědomí. Zlatan prohlásil, že mužstvo pojede na šampionát

Šampionát se navíc bude hrát ve velmi netradičním termínu – kvůli vysokým teplotám místo tradičního červnového startu začne první utkání 21. listopadu, finále je na programu 18. prosince. „Je směšné, že jedeme hrát do země – jak říká FIFA – pomoci rozvíjet fotbal. A uděláme to tak, že v té zemi zorganizujeme turnaj,“ nechápe trenér nizozemské fotbalové reprezentace Louis van Gaal místo konání.

Ostřílenému kouči mimojiné vadí termín, ve kterém se celý šampionát odehraje. Mistrovství světa v Kataru je pouze o penězích a komerčních zájmech. Na tomhle FIFA záleží,“ dodal sedmdesátiletý stratég.

Diskriminace i špatná doprava

Dalším problémem může být doprava v místě dějiště. Šampionát se poprvé ve své historii totiž uskuteční v jednom jediném městě, což může mít za důsledek naprostý dopravní kolaps.Řada evropských fotbalistů se navíc vymezuje proti diskriminačním zákonům (v Kataru je nezákonná homosexualita, diskriminaci čelí i ženy) či katastrofálním podmínkám pro zahraniční dělníky, kteří místo dějiště z drtivé části budují.

„Nikdy jsme se nevyhýbali důležitým otázkám. Vždy jsme měli své názory a snažili se ukázat jednotný postup ve všem, co jsme dělali. Budeme v tom pokračovat i tady a pokusíme se jakkoli pomoci,“ řekl kapitán anglické reprezentace Harry Kane s tím, že jeho mužstvo se chystá na problémy během mistrovství poukazovat.

KVÍZ: Nejlepší střelec i vzájemná bilance. Jak znáte českého soka pro baráž?

Anglický ostrostřelec navrhl setkání kapitánů ostatních mužstev, kde by se dohodli na společné formě protestu. „Jako hráči jsme si nevybrali, kde to mistrovství světa bude. Ale stalo se a můžeme si tak posvítit na důležité záležitosti, které by jinak nemusely vyjít najevo. Pokusíme se co nejvíce pomoci a chceme všemu více porozumět a pochopit. V tuhle chvíli nejsme v této oblasti žádní odborníci, ale pokusíme se o to,“ doplnil kapitán anglické reprezentace.