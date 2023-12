Žádný tým ze všech účastníků základních skupin Evropské ligy nestál před situací jako fotbalisté Sparty. Před posledním zápasem na hřišti kyperského Limassolu totiž mohli v tabulce skupiny C skončit na jakémkoliv místě od prvního do čtvrtého. A je z toho po výhře 3:1 druhé, které zaručuje účast v druhé nejprestižnější klubové soutěži i pro jarní část. První příčku tabulky vybojovali Glasgow Rangers po výhře 3:2 na hřišti Betisu Sevilla.

Fotbalisté Sparty (na archivním snímku) vyhráli na hřišti kyperského Limassolu 3:1 a zajistili si Evropskou ligu i pro jarní část! | Foto: CPA

Sparťané domácí Kypřany na začátku zápasu totálně zaskočili. Ve čtvrté minutě totiž geniální Haraslínovu přihrávku pohotově do sítě napálil Kuchta. O sedm minut později se do míče parádně opřel Birmančevič a bylo to o dva góly.

Do šaten se šlo za stavu 0:3, v první minutě nastavení o tom rozhodl další gól Birmančeviče, který se protáhl domácí obranou a šikovně prostřelil gólmana.

A mohlo to být ještě veselejší, v průběhu první půle neproměnil Kuchta sólový únik, na druhé straně zabránil možná gólové střele Vitík, který do dělovky Cajúho nastrčil čelo a byl po úderu míčem viditelně otřesený.

Aktivita Sparty pokračovala i po přestávce. V 69. minutě utíkal vstříc hattricku i kyperskému brankáři Birmančevič, tentokrát ho ovšem neprostřelil.

V závěrečné dvacetiminutovce se začali ozývat také domácí hráče. Vindahl nejprve skvělým zákrokem zlikvidoval tečovaný míč od Vydry, v 84. minutě ale kapituloval, když ho přehodil Bengtsson.

Sparťané vyhráli 3:1 a už mohou spřádat plány na únorové bitvy v jarní části Evropské ligy.

