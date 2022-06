Pešek si asi lepší start do zápasu se Španělskem přát nemohl. Už ve čtvrté minutě pláchl s Janem Kuchtou sám na brankáře a zakončoval do prázdné brány. Ofsajdové postavení ještě musel posvětit VAR. „Když jsem slavil, tak jsem viděl rozhodčího a začal jsem se modlit, aby to přezkoumali,“ přiznal po remíze 2:2 s velkým favoritem.

Jaké pocity převládají po zápase? Zklamání ze ztráty vedení, nebo radost z bodu?

Kdyby nám před zápasem někdo řekl, že budeme remizovat, tak bychom to brali všemi deseti. Po průběhu zápasu je ale škoda, že jsme dostali dva góly ke konci poločasů. Je tam zklamání, ale zase je to odvedený a pracovitý zápas, takže to musíme brát.

Jak náročný zápas to byl, když jste téměř nehráli na míči?

Věděli jsme, že budou držet balon a bude to velice náročné, protože budeme běhat bez balonu. Byli jsme ale skvěle připravení, hrozili jsme z brejků. To se nám podařilo.

Vy jste se podepsal pod první branku, kterou ještě muselo posvětit video. Byl jste si jistý, že to nebyl ofsajd?

Nebyl jsem si jistý. Já jsem si to hlídal, byl jsem na linii, ale myslel jsem si, že možná Kuchtič (Jan Kuchta) byl v ofsajdu. Když jsem slavil, tak jsem viděl rozhodčího a začal jsem se modlit, aby to přezkoumali. Nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo. Jsem za to rád.

Věřil jste, že vám Kuchta přihraje před odkrytou bránu? Jak bylo těžké to trefit v tutové pozici?

Kuchtiče znám, on není lakomý. Já už to uklízel skoro do prázdné, i když tam byl gólman docela rychle. Jen jsem to tlačil dolu. To kdybych netrefil, tak bych si to hodně vyčítal.

Co jste vy osobně říkal na výkon Jana Kuchty?

Já ho znám už od Liberce, takže vím, jak pracuje. Klobouk dolů před výkony, které teď předvádí. Moc mu to přeju. To, jak vyřešil situaci u druhého gólu… Klobouk dolů. Já už byl na lavičce a modlil jsem se, aby to tam spadlo. Vyřešil to mazácky.

Do vedení jste šli velmi brzo, čím to bylo? Nemohli vás Španělé v úvodu podcenit?

Byli jsme skvěle připravení. Měli jsme udělanou sestavu tak, že jsme poctivě bránili a hrozili z brejků. Oni hrají hodně vysoko a na riziko. Snažili jsme se o to a povedlo se to už v páté minutě. Jsme za to rádi, zvedlo nám to sebevědomí. Do zápasu jsme vstoupili nejlépe, jak jsme mohli.

Vám se v reprezentaci daří, dal jste pátý gól ve dvanáctém zápase. Čím to? Ve Spartě se vám na jaře přece jen tolik nedařilo.

Jsem za to strašně rád. Nevím, čím to je. Vím, že jaro ode mě nebylo optimální, ale taková období prostě jsou. Podzim jsem měl skvělý a vážil jsem si toho. Pak jsme na to ale se Spartou týmově nenavázali a ani já týmu nepomohl tolik, jak jsem chtěl. Doufám, že jsem to zlomil a bude se mi dařit. Pak budu moct pomáhat i Spartě.

Po prvních dvou zápasech Ligy národů máte čtyři body. Panuje s tím spokojenost?

Určitě. Kdybychom si to řekli před Ligou národů, tak bychom to brali všemi deseti. Panuje maximální spokojenost.

Do Portugalska a Španělska můžete jet tedy se zvýšeným sebevědomím?

Sebevědomí nám určitě narostlo, ale víme, že to nebude nic jednoduchého. Budou tam mít fanoušky, už teď nám Španělé říkali, že se na nás těší. Asi jsme je trochu vyhecovali i trochu podráždili. Nebude to nic lehkého.