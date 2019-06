Šestadvacetiletý rodák ze Starého Města přiznal, že před zápasem cítil lehkou nervozitu. „Ano, byl to pro mě jiný zápas. Ráno jsem měl takové nervózní chvění, ale pak už to bylo dobré,“ svěřil se bývalý hráč Slovácka.

Slovácko dalo vítěznou branku (1:0) až v samém závěru. Co rozhodlo o vaší prohře?

Byl to vyrovnaný zápas, rozhodla jedna naše chyba. My jsme hráli vůbec první přípravné utkání. Myslím si, že z naší strany to byl docela slušný výkon.

Ze Slovácka jste odešel v létě 2015. Jak moc se změnil kádr mužstva?

Myslím, že tam zůstal jenom Rambo, Havlas a Dáňa (Reinberk, Havlík a Daníček – pozn. red.), to je všechno. Jinak je to všechno obměněné.

Právě s Petrem Reinberkem jste měl v zápase několik ostrých soubojů. Nebylo to až příliš vyhecované?

Párkrát jsme se kopli, to je pravda, ale to k fotbalu patří. Po zápase si podáme ruce a jsme zase kamarádi. Nebylo tam nic záludného, žádné lokty, nic, všechno bylo v pořádku.

Sedmatřicet branek za dvě sezóny

Slovácko vás dostalo do velkého fotbalu. Nastupoval jste proti bývalým spoluhráčům. Byl jste ze zápasu nervózní?

Abych řekl pravdu, tak ráno trošku jo, ale pak už to bylo dobré. Všechno proběhlo v pohodě. Obyčejně nebývám před zápasem moc nervózní. Už jsem jednou proti Slovácku hrál, ale to bylo v dresu Vyškova proti béčku. Dneska to byl jiný zápas – specifický, ale užil jsem si ho.

Ve Skalici se vám daří, za dvě sezony jste nastřílel jednatřicet branek…

A ještě dalších šest v poháru. Za dvě sezony jsem dal sedmatřicet branek, což si myslím, že není špatný počin. Jsem ve Skalici spokojený, mám to blízko domů, za pětatřicet minut jsem na stadionu a mám tam dobré podmínky. Troufnu si říct, že i lidé mě tam mají rádi a jsem tam oblíbený. Mám tam ještě rok smlouvu, tu určitě dodržím.

V uplynulé sezoně jste nastřílel patnáct branek. Neozval se vám zvučnější klub, než je druholigová Skalica?

Něco bylo, ale já chci dodržet smlouvu, kterou ve Skalici mám. Nechci spekulovat a chodit někde po zkouškách. Je mi šestadvacet a nemusím si už nic dokazovat na nějaké zkoušce – to už ne. Pokud bych měl někam přestoupit, tak bych musel cítit zájem trenéra.

To je pro vás rozhodující?

To je směrodatné, když zavolá trenér a řekne, chci tě. Různé zkoušky a testy už mám za sebou. Jste někde celý týden a nakonec vám řeknou, že mají někoho levnějšího.

Co vy a Slovácko? Je to uzavřená kapitola?

Uzavřená kapitola to není, ale pět roků se mně z klubu nikdo neozval, takže tak.

Vy jste hráčem Skalice?

Ano, ale pokud bych přestupoval zpět do Česka, tak jsem pořád hráč Slovácka.

Jaké jsou vůbec ambice Skalice? Postup do nejvyšší soutěže?

Řeknu to takto. Pokud by ty ambice nebyly hrát o ligu, tak bych tam nezůstal. Předloni nám postup utekl v baráži o jednu branku, letos nám k baráži scházely čtyři body. Myslím si, že v letošní sezoně budeme ještě silnější. Vrátil se nám staronový trenér Jozef Kostelník, pod ním se mně hraje výborně. Má svůj styl, který si razí, tento styl mně vyhovuje.

Takže jste ve Skalici spokojený?

Ano, přesně tak. Nikam přestupovat nehodlám a bylo mně také od vedení řečeno, že mě nikam ani nepustí.