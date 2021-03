Jeho největším fanouškem (a trenérem) je děda. Brácha Lukáš je rovněž profihráč, kope za Slovácko, v lize patří mezi nejlepší nahrávače. Pravý bek Liberce (hostuje tady z Eindhovenu) a Lvíčat, jak se reprezentaci U21 přezdívá, má na sobě cenovku téměř 70 milionů korun. Nasadil mu ji specalizovaný web transfermarkt.de. Nikdo z členů kádru pro EURO (Hložek je na necelých 320 milionech) není dražší.

MARTIN VITÍK

Ligu začal hrát po vánocích, ve Spartě se najednou jasně prosadil do základní sestavy, byť mu je pouze osmnáct let. Je sebevědomý, technický, zkrátka výborný. Na šam-pionát mu pomohl i fakt, že slávista David Zima povýšil do první reprezentace.

ADAM KARABEC

Generační talent, v sedmnácti hraje ligu za Spartu. Je považován za nástupce Bořka Dočkala. Z toho jasně vyplývá, v čem je jeho síla: přihrávka, myšlení. „Jeho talent a potenciál vidí úplně všichni. Jestli bude pokračovat v nasazení, bude z něj velký hráč,“ ohodnotil spoluhráče Libor Kozák, zkušený útočník Sparty.

PAVEL BUCHA

S domovskou Slavií se rozešel ve zlém, v Plzni dokazuje, že může vyrůst pro velké kluby. Pro kouče Krejčího je to klíčový hráč. „Není lídr, co by mužstvo zbláznil v kabině, ale na hřišti to dokáže strhnout,“ ocenil kouč Krejčí záložníka, jehož cena je stejně jako u Sadílka na 70 milionech.

TOMÁŠ OSTRÁK

Má zajímavý osud. V šestnácti letech odešel z Frýdku-Místku do Německa, do Kolína nad Rýnem. Před necelým rokem se vrátil na hostování do Karviné a ukazuje zajímavé věci. „Tomáš je hráč, na kterém bude stát příští kvalifikace jednadvacítky. Je silný ve hře jeden na jednoho a umí přejít přes hráče, to se cení,“ hodnotil ho Krejčí.