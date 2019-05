Speciální souboj. Nic jiného nemůže být pro Petra Čecha dnešní rozuzlení druhé nejprestižnější klubové soutěže. Brankář, který se po sezoně rozloučí s kariérou, si v londýnském derby o trůn v Evropské lize zachytá proti týmu, kde prožil nejlepší léta. A po sezoně by se tam měl vrátit v nové roli.

Sedmatřicetiletý gólman prohlásil, že o své budoucnosti chce rozhodnout až po posledním zápase, podle anglických médií už je ale jasno. Do Chelsea by měl zamířit jako sportovní ředitel. Pro dnešní večer však ještě bude jejím soupeřem. S Arsenalem se totiž touží rozloučit trofejí.

„Pro Petra to je velký zápas na konci neuvěřitelné kariéry. Zároveň proti klubu, který byl důležitou součástí jeho života. Na tohle všechno však bude muset zapomenout, aby pohár získal,“ prohlásil bývalý parťák z Chelsea a současný asistent na téže adrese Carlo Cudicini.

Finále EL

Dnes 21.00 v Baku

Vysílá ČT Sport, O2 TV



Vzájemné zápasy v letošní sezoně: Arsenal - Chelsea 2:0 Chelsea - Arsenal 3:2



Nejlepší střelci v EL: Olivier Giroud - 10 gólů Pierre Aubameyang - 8 gólů



Cesta play-off: CHE - Malmö (2:1, 3:0), Dynamo Kyjev (3:0, 5:0), Slavia (1:0, 4:3), Frankfurt (1:1, 2:1) ARS - BATE Borisov (0:1, 3:0), Rennes (1:3, 3:0), Neapol (2:0, 1:0), Valencia (3:1, 4:2)

Čech strávil na Stamford Bridge jedenáct let a během této doby oslavil patnáct trofejí. S Arsenalem získal pouze FA Cup, kdy však nebyl na hřišti, a anglický Superpohár (Community Shield). I proto by se s Gunners rád rozloučil cenným triumfem. A ještě jednu speciální motivaci má Čech ve finále. Arsenal může výhrou pomoci Spartě do základní skupiny Evropské ligy.

„Byla by to výborná tečka za mojí kariérou. Získat pohár s Arsenalem, dostat ho do Ligy mistrů a navíc zajistit Spartě místo v Evropské lize. Tři mouchy jednou ranou,“ prohlásil brankář.

Kontroverzní dějiště

Arsenal má k výhře zajímavé předpoklady. Na jeho lavičce totiž sedí specialista na tuto soutěž Unai Emery. Španělský kouč slavil

v Evropské lize se Sevillou mezi lety 2014 a 2016 zlatý hattrick. „Pokaždé je to jiné a nové, teď to chci dokázat s Arsenalem. Někdy jsou zkušenosti důležité, ale rozhodující je vždy připravit hráče na soupeře,“ uvedl.

Letošní finále provázejí kontroverze kvůli zvolenému dějišti. Do Baku kvůli bezpečnosti například neodcestoval arménský záložník Arsenalu Henrik Mchitarjan, jehož země má s Ázerbajdžánem napjaté vztahy kvůli konfliktu o Náhorní Karabach.

Ze sedmdesátitisícové kapacity pak oba kluby dostaly pouze po šesti tisících vstupenkách, kterých navíc kvůli komplikované dopravě prodaly jen zhruba polovinu.

UEFA se tedy moc nepředvedla. Snad fotbalový zážitek tyto problémy alespoň trochu zastíní.