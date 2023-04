Český fotbal má na dobu příštích čtyř let svoje zastoupení ve Výkonném výboru UEFA. V hlasování na kongresu v portugalském Lisabonu uspěl předseda Fotbalové asociace České republiky Petr Fousek. „Nesmírně si toho vážím. Naše prestiž v každém případě vzrostla,“ vyprávěl po příletu z Portugalska teprve třetí Čech ve výkonném výboru hlavní řídící organizace evropského fotbalu.

Předseda FAČR Petr Fousek | Foto: archiv Deníku

„Český fotbal by měl vždycky usilovat o to, aby měl svého zástupce v evropském fotbalu. Když má vhodného kandidáta, měl by se o to vždycky pokoušet a ucházet. Byla to také součást mého volebního programu při kandidatuře na předsedu fotbalové asociace,“ vysvětlil Fousek, proč se vůbec rozhodl kandidovat do Výkonného výboru UEFA.

Tam nakonec prošel s třetím nejvyšším počtem hlasů hned v prvním kole. Hlasovalo pro něj 40 z 55 hlasujících. „Je tam obří tlak. Číslo 40 korespondovalo s mými odhady. Volby jsou tajné, málokdo vám do očí řekne, že vás volit nebude. Musíte ale počítat s tím, že svazy protikandidátů vás volit nebudou. Pak už je to jenom vyjednávání,“ okomentoval volbu Fousek s tím, že dopředu pracoval hlavně na podpoře asociací ze střední Evropy.

„Myslím, že je to silný mandát a nesmírně si ho vážím. Jsem hrdý na to, že pět nejsilnějších svazů mě podpořilo,“ dodal předseda FAČR, který se do vedení evropského fotbalu dostal jako teprve třetí Čech od roku 1968.

„Trochu jsme z těchto věcí ustoupili v posledních letech. Jedna příčina je historická, český fotbal se hodně soustředil na řešení svých problémů a absentoval na mezinárodním poli. Já se nechci uzavírat v české kotlině, považuji se za proevropského, protože v zahraničí se můžeme spoustu věcí naučit, spoustu věcí získat,“ vysvětlil Fousek a zároveň razantně vyvrátil spekulace o tom, že nyní opustí funkci předsedy v domácí asociaci.

„Kolovaly různé věci. Například že ve chvíli, kdy budu zvolen, se odstěhuju a odstoupím z pozice předsedy FAČR. To je nesmysl. Ty funkce jsou propojené a navzájem se doplňují. Časově to navíc není zas tak vytěžující, UEFA zasedá zhruba šestkrát ročně,“ popsal a přiznal, že při volbě mu pomohlo i to, že ho lidé z fotbalového prostředí dobře znají. Vždyť v minulosti Fousek působil v nejrůznějších orgánech UEFA i FIFA.

Nyní doufá, že díky svému členství ve výkonném výboru bude moci dál pomoct českému fotbalu. „Jednám s předsedou německého svazu o podepsání memoranda o spolupráci. Český fotbal by na tom měl profitovat,“ prozradil.

„Mám i další cíle. V UEFA mi často říkají v uvozovkách člověk, který chce všechno. V oblasti soutěží jsme dosáhli svého stropu tím, že pořádáme finále Evropské konferenční ligy. Teď se soustředíme, abychom ho zdárně uspořádali. Druhou věcí jsou turnaje jako mistrovství Evropy různých kategorií. Ať už jsou to muži, ženy, dorost nebo futsal,“ nastínil Fousek své plány.

Fousek chce do Česka kongres UEFA

Sám si ale dobře uvědomuje, že získat pořadatelství některého z evropských šampionátů nebude snadné. „Dřív musela UEFA čekat, kdo se přihlásí. Dneska je to tak, že je přetlak na všechny kategorie. Pro UEFA je to krásné. Jen se sejde a vybírá. Svědčí to o tom, jaký fenomén je fotbal,“ popsal a prozradil, že by do Česka rád přivedl kongres UEFA.

S členstvím ve výkonném výboru by to pro Fouska neměl být nesplnitelný sen. O prestiži tohoto zvolení hovoří i počet gratulací, které předseda fotbalové asociace obdržel.

„Gratulací jsem dostal stovky. Víc, než když jsem byl zvolen předsedou FAČR. Z oblasti českého fotbalu mi gratulovali všichni kolegové, řada klubů, okresních a krajských svazů i partnerů FAČR. Vážím si také gratulace od premiéra České republiky, se kterým jsem o tom mluvil na zápase s Polskem,“ prozradil Fousek.

Pro český fotbal znamená jeho zvolení do Výkonného výboru UEFA každopádně velkou věc. Vždyť naposledy měli Češi zastoupení v tomto orgánu před více než dvaceti lety, kdy byl členem tehdejší předseda František Chvalovský. Ještě dříve tuto funkci zastával Václav Jíra, který se stal dokonce nejvýše postaveným českým funkcionářem v historii, když zastával post místopředsedy UEFA.

Lákala by podobná pozice i Fouska?

„Časem? Uvidíme,“ prozradil čerstvě jmenovaný člen výkonného výboru.