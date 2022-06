Pikantní návrat Kuchty. Exslávista by po útěku z Moskvy mohl skončit ve Spartě

Pokud to klapne, bude to přestupová bomba léta. Jan Kuchta končí půlroční anabázi v Rusku a vrací se do české ligy. Jenže není jisté, jestli půjde zpátky do Slavie. Reprezentační útočník totiž jedná i s konkurenční Spartou.

