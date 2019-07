Cesta do vysněné LM vede přes tři soupeře. První překážkou je ve 2. předkole řecký Olympiakos Pireus, s nímž se Viktoria utká doma v úterý od 19.00 hodin a v odvetě v Pireu o týden později.

Postupem přes Řeky by si Viktoria splnila jeden ze sezonních cílů, to znamená hrát základní skupinu jednoho z evropských pohárů. Třetí předkolo LM by totiž Západočechy katapultovalo minimálně do základní skupiny Evropské ligy.

„Bylo by samozřejmě skvělé mít garantovanou minimálně skupinu Evropské ligy a pak bychom se ještě poprali o Champions League. Ten dvojzápas je pro nás strašně důležitý,“ řekl trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba.

Viktoriánům nahrává skvělá výsledková i herní forma z FORTUNA:LIGY, v níž porazili Olomouc 3:1 a v pátek Liberec 2:1. Trenér Vrba ovšem úterním dnešním duelem mírní optimismus. „Olympiakos je top mužstvo v Řecku. Letos se jim nepodařilo vyhrát titul, protože PAOK Soluň neprohrál ani jeden zápas v soutěži. Víme, že Pireus je doopravdy hodně silné mužstvo,“ vysvětlil plzeňský kouč.

„Čeká nás zatím určitě nejtěžší soupeř na začátku sezony. Olympiakos je vyzrálé a zkušené mužstvo, které postoupilo v Evropské lize do jarního play-off. Což ukazuje obrovskou sílu týmu. Víme, že pokud uspějeme, bude to obrovský úspěch pro celý plzeňský fotbal,“ upozornil Vrba. Podle něj se střetnou mužstva, jejichž filozofií je vítězit. „Což může být pro diváky zajímavé,“ dodal kouč

Postrádat bude dva zkušené pilíře obrany. David Limberský je v karetním trestu z únorové odvety s Dinamem Záhřeb (0:3) v play-off Evropské ligy. Kvůli zranění nenastoupí ani kapitán Roman Hubník a útočník Jean-David Beauguel. Připraveni do hry budou ale obránci Lukáš Hejda a Radim Řezník, kteří nedohráli ligová utkání. Limberského nahradí Adam Hloušek, který už hrál v Liberci. Za Hubníka nejspíš nastoupí střelec prvního gólu Viktorie v Liberci Luděk Pernica.

Olympiakosu schází režisér hry Fortounis. „Je pro soupeře klíčový, ale Pireus je top mužstvo a určitě ho dokáže nahradit,“ myslí si Vrba.