Plánka, Machata. Slávu nemají jen v Liverpoolu, stačí zářit v McDonald´s Cupu

Je to několik málo hodin, co se do školy v Anglii vrátilo několik teenagerů s medailí na krku. Talenty místního Liverpoolu vítali spolužáci upřímným potleskem. Logicky, pomohli "áčku" k vítězství nad Chelsea a triumfu v Carabao Cupu. Takřka identické, jen o něco menší chvilky slávy prožívají i děti v Česku. Kdo vyhraje McDonald´s Cup, stává se hvězdou tělocvičny, hřiště a třeba i jídelny.

Slavnostní zahájení McDonald's Cupu 2023 | Video: Libor Kopl