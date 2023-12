Bývali spoluhráči, oba dva oblékali sparťanský dres, teď si ale nemohou přijít na jméno. Ondřej Zahustel a Srdjan Plavšič si jen pár dní před Vánocemi vyměňují přes elektronická média vzkazy, které mají k adventní atmosféře vskutku daleko.

Srdjan Plavšič (uprostřed) ještě ve sparťanském dresu. | Foto: Profimedia.cz

Stalo se to v létě 2021. Zatímco ještě pár týdnů předtím prohlašoval, že do Slavie nepůjde, brzy na to ale právě do Edenu z Letné Srdjan Plavšič odešel.

Přestup upekl za zády sparťanského vedení i svých spoluhráčů. Jakmile vedení klubu zjistilo, že Plavšič bude oblékat červeno-bílý dres, vyřadilo jej z kádru. A ze svých řad jej de facto vyřadili i ostatní sparťani.

„Byl to dobrý kluk, byla s ním sranda, uměl česky. Ale když jsme se dozvěděli, že to už v té Slavii podepsané má, tak si ho kluci, jako byl Dočkal a Pavelka, vzali stranou a řekli mu narovinu: ´Plášo, tak nám to řekni, že to máš podepsaný.´ Nám šlo o to, ať nám to řekne, nebyl by první ani poslední. Ale on zatloukal a lhal a v kabině tím prostě skončil. Trénoval spíše stranou mimo tým, ale když s námi šel do tréninku, tak jsme měli sto chutí do něj zajet. Párkrát jsem to i udělal. Za mě se tohle nedělá. Dopadlo to i tím, že měl v kabině přeškrtlou fotku. Klidně se přiznám, byl jsem to já,“ vyjádřil se ke kauze pro podcast webu Sparťanské noviny Ondřej Zahustel, který v té době působil ve sparťanském béčku.

Srbský ofenzivní fotbalista, který se po sezoně v Edenu přesunul do ostravského Baníku a nyní se fotbalem živí v Polsku, s reakcí ale dlouho nečekal. A je také jaksepatří třaskavá.

„Nikdy jsi mě netrefil na tréninku, protože jsi moc pomalý a nedokázal jsi mě dohnat. Musím uznat, že jsi jeden z nejhorších lidí a fotbalistů, se kterými jsem kdy hrál,“ napsal do příběhu na svém instagramovém profilu.