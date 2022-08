„Máme obrovskou šanci, výsledek z prvního zápasu nás postavil do dobré výchozí pozice. Ale jsme teprve v poločase,“ dobře ví plzeňský trenér Michal Bílek, že vyhráno ještě není. Soupeř ukázal, že má v týmu šikovné individuality. „To by mělo být varování i směrem k odvetě,“ říkal hned po prvním zápase televizní spolukomentátor a bývalý fotbalista Luděk Zelenka.

Kdo jsou šerifové z Tiraspolu? Gólman z Ghany i „Slovák“ z Pohronie

Jeho slova dokazuje i to, že Šeriff loni zaskočil na San Bernabeu slavný Real Madrid, kde vyhrál 2:1. I když z hráčů, kteří tam loni na podzim nastoupili, nehrál v prvním zápase ani jeden, i na letošní sezonu sestavil zajímavý mix zahraničních fotbalistů, které vede 36letý chorvatský kouč Stjepan Tomas. „Nic nevzdáváme, na druhý zápas se připravíme tak, aby se nám podařilo postoupit do Ligy mistrů,“ vzkázal do Plzně.

Včera v čase zápasu si se svými svěřenci, kteří nešetřili sebevědomím, poprvé osahal trávník Doosan Areny. Ta bude zítra zaplněná do posledního místečka.

Vyprodaný stadion

Už včera plzeňský klub hlásil, že je vyprodáno. „Přijďte všichni v červeném. Čeká nás další velký večer v Evropě a kotelníci chtějí, aby byl celý stadion co nejvíce naladěn na stejnou vlnu,“ nabádala Viktoria na webu fanoušky.

„Tiraspol má vepředu velmi rychlé hráče, dobře technicky vybavené. Nedělá jim problém hrát jeden na jednoho, nesmíme jim dát prostor,“ upozornil plzeňský kouč Michal Bílek, který se v sobotním ligovém zápase s Pardubicemi (2:1) rozhodl rozložit síly.

Podobně na tom byl i Tiraspol při vítězství 3:1 nad Sfintulem Gheorghe. Dnes se však dá čekat, že oba trenéři vyšlou na hřiště nejsilnější možné sestavy.

Dozvuky brutálního faulu: Trpišovský spílal rozhodčím, trest už je na světě

Ve hře je opravdu hodně. Vítěz tohoto dvojzápasu se posune do skupiny Evropské ligy, druhé nejprestižnější soutěže, což znamená víc peněz do klubové pokladny. A hlavně, dál bude snít sen o účasti v milionářské Lize mistrů. Tiraspol ji okusil loni poprvé, plzeňská Viktoria ji hrála už třikrát, naposledy v roce 2018. V play-off bude pro vítěze soupeřem lepší z dvojice Ferencváros Budapešť – Karabach (první zápas 1:1). Na poraženého čeká v boji o Evropskou ligu nejspíš Pyunik Yerevan, ten prohrál první zápas s CZ Bělehrad 0:5.

O co Plzeň hraje?



Neprohra se Šeriffem Tiraspol = postup

- jistota účasti ve skupině Evropské ligy, která znamená i finanční prémii cca 90 milionů korun, v případě účasti v play-off Ligy mistrů vyroste o dalších cca 120 milionů

- zachování naděje na skupinu Ligy mistrů, což by přineslo do klubové pokladny až 400 milionů korun.



Vyřazení se Šeriffem Tiraspol (prohra o dvě a více branek) = přesun do play-off Evropské ligy

- jistota účasti ve skupině Evropské konferenční ligy (cca 70 milionů) a další šance na větší peníze z Evropské ligy

Ve všech případech je k odměnám potřeba připočítat tzv. desetiletý koeficient UEFA, který dělá v případě plzeňské Viktorie minimálně 28 milionů korun.