Do Plzně přijede Barák. Západočeši o semifinále Konferenční ligy s Fiorentinou

Fotbalisté Viktorie Plzeň se o postup do semifinále Konferenční ligy utkají s italskou Fiorentinou, za kterou nastupuje i Antonín Barák. Český reprezentant byl přitom klíčovou postavu osmifinálového dvojzápasu proti Maccabi Haifa, v němž pomohl k postupu dvěma góly. Svěřenci Miroslava Koubka budou začínat 11. dubna na domácím hřišti, odveta je na programu o týden později na trávníku loňského finalisty soutěže. Pokud by Západočeši postoupili do semifinále, utkají se s vítězem bitvy mezi belgickými Bruggami a řeckým celkem PAOK Soluň.

Evropská konferenční liga, osmifinále (2. zápas): FC Viktoria Plzeň - Servette Ženeva 0:0, 3:1 na penalty. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ