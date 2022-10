„Ta druhá půle byla opravdu dobrá. Porazit Bayern 2:0 za poločas je obrovské povzbuzení. Jsem za to moc rád, zvlášť proto, že jsme to zvládli herně, výsledkově i fyzicky,“ potěšilo plzeňského trenéra Michala Bílka. „Je to dobrá zpráva. Nutně jsme potřebovali zabrat, abychom nebyli moc dole. Nejen vzhledem k Champions League, ale i k české lize,“ připomněl kouč Viktorie, že už v neděli ji čeká od 16 hodin těžký zápas v Jablonci.

Bayern po první půli slevil z tempa, hodnotí německý tisk zápas s Plzní

Úkol na tuzemské scéně je jasný. Udržet první příčku před svými pronásledovateli, především pražskými S. Ale co dál v Lize mistrů?„Získat šest bodů, a hurá do Evropské ligy,“ usmál se Adam Vlkanova, když odpovídal na novinářský dotaz, jaký bude úkol pro zápasy na Interu Milán (26. října) a doma s Barcelonou (1. listopadu). Naděje na třetí místo stále existuje.

„A mohla být větší, kdyby Inter porazil Barcelonu,“ připomněl záložník Viktorie středeční remízu těchto celků 3:3.

Kdo získá třetí místo?

Barcelona má teď na kontě čtyři body, Inter sedm a stoprocentní Bayern už má jistý postup. Celek z Milána o něj bude usilovat právě proti Plzni za 14 dnů. „Ale buďme realisty, alespoň nějaký ten bodík bychom chtěli uhrát,“ dodal autor první plzeňské branky, která byla zároveň i jeho premiérovou ve Viktorii.

Michal Bílek: Povedená půle proti Bayernu je pro tým obrovským povzbuzením

Ani druhý plzeňský střelec Jan Kliment nepodléhal přílišné euforii. „Bayern udělal ve druhé půli změny, měl nahráno, možná už se jim tolik nechtělo. My jsme se snažili, hráli jsme dobře, presovali jsme je nahoře. Fungovalo to, až mě překvapilo, kolik šancí jsme si vytvořili,“ bilancoval Kliment.

V Plzni si teď všichni přejí, aby mu střelecká forma vydržela i do dalších zápasů.