Trenére, nakolik si rekordního počinu vážíte? Po losu skupiny by mě nenapadlo, že to dokážeme. Je unikátní vyhrát šest zápasů, zapsali jsme se do historie, máme z toho velkou radost. Uznání zaslouží hlavně hráči, kteří to dokázali.

„Uznání zaslouží hlavně hráči, kteří to dokázali,“ prohlásil Miroslav Koubek po čtvrtečním vítězství nad Astanou. Reagoval také na dotazy k případným odchodům brankáře Staňka nebo nigerijského útočníka Durosinmiho. „Zaprvé zatím jistého nic není. A pak, to jsou věci, které jdou mimo mě. Rozhodují je majitelé, pan Šádek. Na tohle jsem malý pán, abych to nějak ovlivnil,“ odpověděl na jeden z novinářských dotazů.

Co bylo hlavním důvodem, že se vám dařilo těžké zápasy v Evropě zvládat?

Těžko vypíchnout jednu věc, neznám na to generální odpověď. Může to být kouzlo evropské scény, která je ostře sledovaná. Možná se hráči dokážou víc koncentrovat, tým se semkne. Jsou tady mladí hráči, kteří se chtějí ukázat. Byli jsme důslední v defenzivě, na které to vždycky stojí, dostali jsme jedinou branku. Určitě si nemyslím, že by to bylo malou silou soupeřů. Slavia v minulé sezoně z podobné skupiny nepostoupila.

Jaký máte z týmu vy osobně pocit?

Jsem na hráče hrdý. Mám radost, že kádr prokázal životaschopnost. Právě díky Evropě dostala v závěru sezony prostor řada kluků, kteří tolik nehráli a uchopili to velice správně. Ukázali sportovní úroveň, rozehrál se kádr do šířky. A to máme výpadky dvou nejlepších střelců (Durosinmi, Chorý)

Právě proti Astaně se ukázali Vlkanova či Mosquera. Řekli si o další pokračování v Plzni?

Zcela určitě, vždycky je potřeba okysličit kádr, ale není potřeba razantních změn.

Znamená to, že byste si poradil i v případě odchodu Durosinmiho?

Je to hráč, o kterého je zájem ve vyspělých evropských ligách. Oslabení už to bylo, když se zranil, s ním bychom byli ještě dál. Ale dokázali jsme ho nahradit. Klobouk dolů, že zabrali jiní hráči, na kterých to teď stojí.

Říkáte, že změn by nemuselo být tolik. Naznačíte aspoň, jakým směrem uvažujete?

Použiju klišé, do každé řady by se dal udělat jeden hráč.

V Konferenční lize se dobře ukazuje mladý gólman Baier, co byste o něm řekl?

Je to velký talent, s mezinárodním přesahem. Pokud půjde správnou cestou, má velkou perspektivu. Nebál bych se ho přirovnat k Petru Čechovi, může jít v jeho šlépějích.

Takže vás jeho výkony uklidňují, kdybyste měli přijít o vaši jedničku Jindřicha Staňka?

To je zbytečná otázka, zaprvé zatím nic není a to jsou věci, které jdou mimo mě. Rozhodují je majitelé, pan Šádek, na tohle jsem malý pán, abych to nějak ovlivnil.

Celkově si vaši mladíci vedou dobře. Roste jejich hodnota, ale zároveň i zájem o ně. Nebojíte se, že můžou přijít další nabídky?

Ať chodí nabídky, o tom fotbal je. Já takhle nepřemýšlím. Pro mě je důležité, že jim roste sportovní forma, že jsou schopní čelit konkurenci.

Co říkáte na to, že v jarní fázi budou hrát poprvé v historii tři české kluby?

Važme si českého fotbalu, neplivejme na něm. Někdy, když si přečtu diskusní fóra… Nechápu, co tam lidi píšou.

Už jste přemýšlel, jakého soupeře byste si přál pro osmifinále?

Já mám filozofii, že ve fotbale se dá hrát s každým. Nepředbíhejme, o konkrétním soupeři jsem nepřemýšlel, i když jsem si je po očku prohlížel. Vidím, že už tam jsou jen samé blyštivé značky, těším se na los.