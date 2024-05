Po finále fotbalového poháru mezi domácí Plzní a Spartou (1:2) se na stadionu spustilo hotové peklo. Na hrací plochu vnikli chuligáni z obou kotlů a trávník se proměnil ve válečnou zónu. Nastolit pořádek museli těžkooděnci. Fotbalová asociace uvedla, že bezpečnostní služba se nejprve snažila situaci řešit bez aktivního zapojení policie. Násilí odsoudila.

Dění po finále fotbalového MOL Cupu mezi Viktorií Plzeň a Spartou Praha | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Střet po finále MOL Cup vyprovokovali příznivci plzeňské Viktorie, kteří jako první vtrhli po závěrečném hvizdu na hřiště. Sparťanští chuligáni je následovali a došlo na bitky. Výtržnosti narušily i vysílání České televize, na komentátora a experty v improvizovaném studiu na ploše vedle sparťanského sektoru dopadly židle pro fotografy, kterých se zmocnili fanoušci.

Pořadatelé situaci nezvládli. Technický ředitel Plzně Tomáš Samec musel dokonce zasáhnout proti fanouškům svého klubu, kteří mlátili na zemi ležícího Sparťana. Když začal konflikt eskalovat, byli přivoláni těžkooděnci, kteří nepokoje potlačili.

Další ostuda, hnus v Plzni. Český fotbal neumí pohlídat základní věci

„Bezpečnostní služba se snažila situaci po utkání řešit bez aktivního zapojení policie. Tu o součinnost dle zákona o podpoře sportu požádal bezpečnostní manažer ve chvíli, kdy na hrací ploše reálně hrozil hromadný střet příznivců obou klubů a docházelo i k dalším výtržnostem, jako například útokům na reportéry České televize. Důrazně odsuzuje chování těch fanoušků, kteří se nejen na hrací ploše dopouštěli výtržností,“ napsala FAČR, která je organizátorem poháru, v prohlášení na svém webu.

Kultivace prostředí musí pokračovat

Asociace se snažila výtržnostem předejít. Avizovala, že po utkání nebude fanouškům umožněn vstup na hřiště. Představitelé FAČR se opakovaně sešli se zástupci fanoušků, bezpečnostními manažery i dalšími funkcionáři obou klubů.

„FAČR se tak chtěla vyhnout nedůstojným obrázkům, které v českém fotbale vidět nechceme. FAČR událostí, které po finále nastaly, lituje, protože hrubě poškozují fotbal jako celek. Navíc v době, kdy v Česku probíhá fotbalový boom, ke kterému přispěli právě i fanoušci.“

K událostem v Plzni došlo jen pár dní po konfliktu mezi policií a fanoušky Sparty po utkání v Mladé Boleslavi, kde Letenští slavili ligový titul. Těžkooděnci se psy zasáhli slzným sprejem, aby hostujícím fanouškům zamezili vstoupit na hřiště. Bohužel, bez skandálu se neobešlo ani pohárové finále.

Šílená dohra finále. Na hřišti se rvali fanoušci Plzně a Sparty, v akci policie

„Středeční události ukázaly, že snaha o kultivaci fanouškovského prostředí musí pokračovat,“ dodala asociace.

„Někteří domácí fanoušci se rozhodli střelit fotbal do nohy. Oprava. Do hlavy. Úplně mi to zkazilo jakoukoli radost…,“ napsal na X Kamil Veselý, ředitel marketingové komunikace Sparty, která v letošní sezoně získala double.