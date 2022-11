Žádný bod a hrozivé skóre 5:24. To je vizitka úřadujícího českého mistra v základní skupině Champions League. Viktoria tím letos trumfla Spartu, která držela nelichotivý primát dlouhých osmnáct let, když urvala „aspoň“ jeden bod.

Tady je menší připomenutí a srovnání. Letenští se v sezoně 2004/05 probojovali do Ligy mistrů přes dvě předkola. Jenže ve skupině jen paběrkovali. Pražané se zmohli jen na bod, přičemž bezbrankovou remízu uhráli doma se slavným Manchesterem United. Mimochodem: v pražském klubu tenkrát působil Karel Poborský, který už měl za sebou angažmá na Old Trafford. Ani ona ale k postupu nepomohl. Na rozdíl od předešlého ročníku, kdy Sparta prošla do osmifinále. Zápasy s Lyonem a Fenerbahce sparťané prohráli a skončili jasně poslední.

Sparta si zahrála hlavní fázi Ligy mistrů hned v další sezoně, ale reputaci si příliš nespravila. Ve skupině s Arsenalem, Ajaxem a Thunem se výhry opět nedočkala. Doma urvala jen dvě remízy s nizozemským a švýcarským týmem. To byla navíc tečka za učinkováním letenského týmu v klubu výjimečných. Od té doby se Sparta do Ligy mistrů nepodívala.

Pak došlo na střídání stráží a přišla éra Slavie a Plzně. A právě tyhle dva kluby pojí jedna kuriozita, která se letos hodně propírala i mezi fanoušky. Oba vyfasovaly skupinu smrti s Barcelonou a Interem Milán, ale počínaly si rozdílně.

Nejhorší bilance českých klubů v Lize mistrůZdroj: Deník

Slavia v sezoně 2019/20 dokázala oba evropské giganty připravit o body. Sešívaná parta loupila ve fotbalových chrámech na San Siru a Camp Nou, kde remizovala. Dortmund už sice neobrala, ale ostudu rozhodně neudělala. Nejvyšší porážka byla 1:3 doma od Interu.

To Plzeň se skupinou, ve které měla navíc ještě i slavný Bayern, doslova protrápila. Asi nikdo nemohl počítat, že Viktoria bude sbírat body, ale šest debaklů zavání ostudou. „Co si z Ligy mistrů odnášíme? No, velké příděly…,“ hlesl kouč Michal Bílek, pro kterého to byla hořká premiéra v nóbl společnosti. „Dělali jsme, co jsme mohli. Byli jsme nejslabší, to víme. Ale i tak věřím, že se nám zvedne sebevědomí. Jsou to zkušenosti a taky obrovská motivace do další práce.“

Ligový šampion zaznamenal historicky nejhorší výsledek mezi českými kluby. Mohlo to ale skončit jež hůř. Od ponížení napříč celou Evropou zachránili Plzeň skotští Rangers, kteří letos všechny zápasy skupiny projeli při skóre 2:22 (a to měli lehčí soupeře než Plzeň). Stali se tak klubem s vůbec nejhorší bilancí v celé historii Ligy mistrů.

A ještě jedna zajímavost: bez jediného bodu i vstřeleného gólu dokončily základní skupinu dva kluby, Maccabi Haifa v roce 2009 (skóre 0:8) a Dinamo Záhřeb v roce 2016 (0:15). Klub ze Záhřebu je navíc zatím jediným týmem, který nezískal ani bod hned ve dvou ročnících.