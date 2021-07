Chybělo málo, aby hráči Slovácka domů z Bulharska odvezli cennou bezbrankovou remízu, takto budou v domácím prostředí dohánět jednogólové manko. Fotbalisté Slovácka při evropské premiéře nezvládli závěr utkání, v 89. minutě inkasovali gól z kopačky Vitanovova a Lokomotivu Plovdiv v bojovném zápase podlehli těsně 0:1.

Trenér Svědík vsadil při letošní premiéře na osvědčenou sestavu. Jen na lavičce zůstal zraněný Petržela, do Bulharska vůbec neodcestovali marodi Tomič s Šašinkou.

První poločas byl opatrný, s pár šancemi. První střelu na branku v zápase vyslal až ve 23. minutě Salinas. Domácí útočník si narazil míč s Umarbajevem, ve složité pozici ale střílel slabě. Hostující brankář Nguyen příliš práce neměl.

Hořkou pohárovou premiéru zažilo dnes Slovácko, když inkasovalo v samotném závěru utkání po střele Vitanova. Největší šance Slovácka měli Holzer a Sadílek, kteří ale čelem ke gólmanu Pirgovi zaváhali. #zaslovacko #UECL #ploslo pic.twitter.com/F1j3YS2SPy — 1.FC Sʟᴏᴠᴀ́ᴄᴋᴏ (@1_FCS) July 22, 2021

Slovácko zahrozilo až Holzerem po půlhodině hry. Letní posila z Ostravy se po Sadílkově parádní přihrávce ocitla sama za domácí obranou, ale v jasné šanci gólmana Pirgova nepřekonala. Těsně před přestávkou pálil z úhlu Kalabiška.

Lokomotiv byl blízko gólu v úvodu druhé půle. Ruane těžil z práce Ilieva u levé postranní čáry. Nádherným pasem za obranu uvolnil Minčeva, který mířil kousek vedle. Moravané odpověděli hlavičkou Navrátila.

Slovácko ve druhém poločase více drželo míč, kombinovalo. Hosté sázeli na dlouhé Sadílkovy auty, k pořádnému zakončení se ale nedostali. Lokomotiv byl přímočařejší, hrozil po rychlých kontrech. Střelu Ruaneho zboku vyrazil Nguyen na roh.

Závěr zápasu poznamenalo zranění hlavního rozhodčího Abeda, jehož na závěrečnou čtvrthodinu vystřídal čtvrtý arbitr Wattellier. Nic vážného však řešit nemusel.

Klíčová chvíle přišla až v 89. minutě. Iliev si na malém prostoru dvakrát vyměnil míč s Umarbajevem. Střelu mu obrana Slovácka srazila k Vitanovovi, jenž nádhernou pumelicí překonal bezmocného Nguyena.

Celek z Uherského Hradiště mohl v hektickém závěru ještě vyrovnat, ale Sadílek v jasné šanci selhal.

Lokomotiv Plovdiv – 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)



Branka: 89. Vitanov. Rozhodčí: Abed (74. Wattellier) - Mugnier, Pasqualotti (všichni Francie). Žluté karty: Bykov, trenér Tunčev (oba Plovdiv).

Plovdiv: Pirgov – Gomis, Crăciun, Bykov – Nikolajev (64. Petrović), Vitanov, Umarbojev (90. Angelov), Ruane – Salinas (86. Jančev), Minčev, Iliev. Trenér: Tunčev.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Navrátil (78. Petržela), Daníček, Sadílek, Havlík, Holzer (55. Jurečka) – Cicilia. Trenér: Svědík.

Viktoria pokřtila nové dresy vítězstvím

Plzeňští fotbalisté začali tlakem, už ve 13. minutě vybuchla Doosan Arena nadšením, ale gól Beauguela nemohl pro ofsajd platit. Ve 22. minutě už to vyšlo naostro, když Kayamba trefil tyč a míč uklidil do opuštěné sítě Šulc – 1:0. A ve 32. minutě bylo ještě veseleji. Obrana Brestu nechala při rohovém kopu volného Kašu a ten razantní hlavičkou zvýšil na 2:0.

Už cestou na stadion byli ve městě vidět fanoušci Viktorie, často oděné do modro-červených barev. Malé děti i starší ročníky, všichni sdíleli nadšení, že po čase mohou vyrazit na fotbal. Viktoriány přišli podpořit i kolegové z řad plzeňských hokejistů či házenkářů. V Plzni se po téměř roce zase hrálo o fotbalovou Evropu.

V úvodním utkání druhého předkola #UECL jsme porazili @dynamobrest 2:1! Gólově se prosadili @sulcik_10 a Filip Kaša ?

Odveta je na programu za týden v Jerevanu ?#fcvp #PLZBRE pic.twitter.com/zSnPzOBaUf — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) July 22, 2021

Kapacita Doosan Areny mohla být zaplněna z poloviny. A hned od začátku hnali skalní fans svoje miláčky na zteč pokřikem: Viktorká! A nutno říct, že ta nastoupila v hodně obměněné sestavě. Ze základní jedenáctky, která tady loni 24. září vyrukovala proti dánskému SønderjyskE, byli tentokrát na hřišti jen gólman Hruška a kapitán Jakub Brabec.

Soutěžní premiéru v plzeňském dresu si odbyli Hlavatý a letní zahraniční posily Ndiaye a Mosquera. Naopak hned šest stabilních hráčů (Staněk, Hejda, Havel, Bucha, Kalvach, Kopic) postrádal trenér Bílek ze zdravotních důvodů.

Ve druhém poločase už to ze strany viktoriánů nebyla žádná hitparáda, což hosté potrestali korekcí skóre. Odveta je tak stále otevřená. „Byl to první ostrý zápas sezony. Nevěděli jsme, co čekat, i když jsme si soupeře rozebírali na videu. Ale vyhráli jsme, to je hlavní,“ řekl po zápase plzeňský kapitán Jakub Brabec.

Viktoria Plzeň - Dynamo Brest 2:1 (2:0)



Branky: 22. Šulc, 32. Kaša – 79. Šestjuk. Rozhodčí: Lardot. ŽK: 28. Ndiaye – 51. Bilenky, 80. Lynko, 81. Jasjukevič. Diváci: 4468.

Viktoria Plzeň: Hruška – Hybš, Kaša (89. Pernica), Brabec, Falta – Ndiaye – Kayamba (74. Ba Loua), Šulc, Hlavatý (60. Čermák), Mosquera – Beauguel (74. Chorý). Trenér: Bílek.

Dynamo Brest: Stepanov – Slabaševič, Jasjukevič (90. Miljutin), Affi, Ščerbo (76. Araševič) – Olechovič, Šapoval (46. Šestjuk), Tichanovski, Sedko – Sanusi (63. Lynko), Bilenky. Trenér: Kovalčuk.