David Jarolím.Zdroj: Deník/Rudolf HoffmannTo, jestli Schick nastoupí, nebo ne, určitě bude hrát roli. Je to hráč, který může udělat rozdíl, a není náhoda, že dal v Bundeslize tolik gólů. O jeho kvalitách se bavit nemusíme, další hráče na takové úrovni nemáme. Nejspíš ale do Švédska nebude moci odjet, s tím se nedá nic dělat. Teď přicházejí na řadu trenéři, kteří tu jsou od toho, aby to nějak vymysleli. Oni musí vyhodnotit, jak hrát bez Schicka.

Zajímavou variantou by mohl být Lingr, který ukázal kvalitu v evropských soutěžích a má poměrně solidní formu. Jeho bych viděl jako dobrou alternativu. U Hložka nevím, jestli má ideální formu. Kuchtu v Rusku nesleduju a netuším, jak si tam vede. Otázkou je, jak ho psychicky ovlivní cestovánía další věci okolo.

Je to samozřejmě pro všechny složitá situace. Hráči jsou placení klubem a vedení chce, aby se vrátili zdraví. Schick teď dlouho nehrál a je jasné, že klub by moc netěšilo, kdyby se vrátil na hřiště za reprezentaci. To naprosto chápu. Pro ně je to důležitý hráč a chyběl jim. Kdybych byl na místě trenéra Leverkusenu, tak bych ho taky nepustil.

Určitě si dobře uvědomují, jakého hráče v něm mají. Dával góly už v Janově, ale jeho další přestup pak asi nebyl ideálně načasovaný. Řím je zase o stupínek výš a nesedlo si to. Leverkusen má výborné hráče, kteří jsou schopní na něj hrát. Je důležité, jak tým hraje a jaká je tam kvalita. Zjevně mu to tam sedí. Věřil jsem, že se tam prosadí.

David Jarolím (bývalý reprezentační záložník, 29 startů za národní tým)

Musejí zaskočit záložníci

Tomáš Jun.Zdroj: Deník/Martin BergmanCo si budeme povídat, Schick měl skvělou formu a dával góly, což dokázal už na mistrovství Evropy, kde se stal nejlepším střelcem. Chytil sebevědomí a dokazoval to i v Německu, kde na něj sází. Svými góly pomáhá Leverkusenu k bodům. To, že nejspíš nebude moci hrát, je tedy velká ztráta.

Teď je otázkou, kdo ho může nahradit. Co se týče stylu hry a gólů, tak se bude ze zbytku nominovaných těžko vybírat. Kuchtu jsem teď v Rusku neviděl, ale myslím, že tam nějaký gól dal. Určitě to ale není takové jako Patrik. Hložek má samozřejmě taky kvalitu, ale hrál spíš na trochu jiném postu. Lingra jsem v poslední době moc neviděl.

Schickovou hlavní zbraní je jednoznačně koncovka. Je to vyloženě hrotový útočník, který se umí prosadit. Důležité je taky načasování formy, i když teď by to u něj bylo stejně složité, protože dlouho nehrál. Mohlo by to být i kontraproduktivní. Běžely zprávy, že ho Leverkusen nebude chtít pustit, pokud za ně nenastoupí do nějakého zápasu, což je logické.

Ať už s Schickem, nebo bez něj, myslím, že to bude vyrovnané utkání. Švédsko má trochu výhodu, že hrajev domácím prostředí. Šanci ale máme, klukům věřím a doufám, že to zvládnou. Důležitý je celý tým od brankáře až po útok. Pokud budeme chtít postoupit, tak budeme muset samozřejmě nějaký gól dát. To se ale případně může povést i ze standardky nebo může zaskočit někdo ze zálohy.

Tomáš Jun (bývalý reprezentační útočník, 10 zápasů za národní tým)