O peníze rozhodně nouzi nemíval, vždyť oblékal dresy Barcelony či Atlética Madrid, slavných to španělských klubů. Jenže pak o své úspory turecký fotbalista Arda Turan přišel. A stalo se to jako mávnutím pověstného proutku.

Arda Turan na tréninku Barcelony | Foto: ČTK/EFE

Je to příběh, který ukazuje, jak snadné je během krátké doby přijít o našetřené peníze, o tom, jak snadné je naletět podvodníkovi.

Secil Erzanová, to je člověk, kterému nemůže přijít na jméno nejen bývalý člen národního tureckého týmu Arda Turan, ale i další známé osobnosti z fotbalového prostředí, třeba gólman Fernando Muslera či další někdejší turecký reprezentant Emre Belözoglu.

A bylo jich ještě mnohem více, obžaloba mluví o osmnácti lidech. Všichni investovali v dobré víře návratnosti do fondů, Erzanová jim naslibovala vysokou návratnost, jenže místo toho své peníze už nikdy neviděli.

Částka z obřího podvodu se měla vyšplhat až na neuvěřitelných 27 milionů dolarů, tedy více než 600 milionů korun.

„Oklamala mě a vzala mi všechny peníze, které jsem si vydělal za roky tvrdé práce. Všechny mé úspory byly během okamžiku pryč,“ uvedl šestatřicetiletý Turan v prohlášení na státním zastupitelství.

Obžaloba proti bankovní manažerce vznesla obvinění z padělání dokumentů a podvodu. Kdo by si myslel, že si možná odsedí pár let a bude na svobodě, bude možná překvapen. Obžaloba totiž podle tureckých zdrojů pro výtečnici požaduje trest v rozmezí 66 až 216 let. Žena však veškerou vinu odmítá.