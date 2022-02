Ten oproti úvodnímu ligovému zápasu v Budějovicích (0:0) udělal v sestavě několik změn, k úplně prvnímu soutěžnímu zápasu za A tým nastoupil osmnáctiletý obránce Suchomel, jenž odehrál celý první poločas. A dařilo se mu, rozhodně nebyl střídán kvůli výkonu. "Bylo to kvůli tomu, že měl brzy žlutou a nechtěli jsme, aby dostal druhou," vysvětloval Vrba. "Měl s námi tři tréninky, něco málo na podzim. Více hráčů dnes ukázalo, že mají na to, aby hráli pravidelně," pokračoval.

Ráz utkání dal výborný nástup fotbalistů v rudých dresech. V desáté minutě se do míče opřel Krejčí mladší a o čtvrt hodiny později šťastně přeloboval Mandouse Pešek. Pro něj měl gól přidanou hodnotu. "Táta v den zápasu slavil narozeniny, bylo to pro něj," usmíval se po zápase. A pochválil i své mladé spoluhráče. "Zvládli to skvěle. Povzbuzovali jsme je, aby si to užili, pro někoho to byl první takto velký zápas. Ukázali, že na to mají," řekl Pešek.

"Rozhoduje se ve vápně, tam se nám nedaří," uznal slávistický kapitán Holeš. "Nepohlídali jsme si začátek, druhý zápas jsme se nebyli schopní prosadit, už dlouho jsme neprohráli dvakrát za sebou. Musíme se z toho oklepat a makat," dodal.

Asistent domácího trenéra Trpišovského Köstl byl rozmrzelý zejména z toho, že Slavia nedala podruhé za sebou doma ani gól. "Nebyl to od nás bůhvíjaký výkon, ale bylo to vyrovnané. Na míči jsme byli o něco lepší, ale nebyli nebezpeční. Problém je pro nás poslední třetina hřiště. Horším signálem je ale naše produktivita," poznamenal.

Pro jeden tým vzpruha, pro druhý naopak další rána. Jak se s tím pražská "S" o víkendu popasují? Slávisty čeká výlet na Slovácko, Sparta na Letné přivítá vedoucí Plzeň.