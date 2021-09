Ze zoufalství mohl Letenské vysvobodit Hložek. Opěvovaný talent však v nastavení zazdil tutovku. „Vyčítám si, že to tam nezapadlo. Mohli jsme brát tři body,“ kroutil hlavou Adama Hložek. Za dva týdny proti Rangers by si měl nazout gólové kopačky. Tahle bitvě v boji o postup bude extrémně důležitá.

Sparta už nedominuje jako v úvodu sezony. V Kodani nastoupila bez Dočkala, zato s Čelůstkou na stoperu. Působila hodně bezradně, zkrátka ale nevyšla. I když bod může být v konečném zúčtování málo. „Nemyslím si, že by všechno bylo špatně,“ pravil sparťanský kouč Pavel Vrba. „Chtěli jsme tři body, máme jeden, ale ten bod bereme,“ měl jasno.

Jablonci stačil proti Kluži jediný gól. Skalp rumunského mistra zařídil Václav Pilař proměněnou penaltou. „Venca je pro nás v současné době hodně důležitý hráč. Myslím si, že hraje v reprezentační formě,“ velebil Petr Rada. Příště potáhne se svou družinou do Alkmaaru.

Pražané hráli od 40. minuty proti deseti, o výhře ale rozhodli střídající Kuchta a Schranz až v posledních šesti minutách. „Důležité vítězství. Kluci, co jsme šli ze střídačky, jsme tomu hodně pomohli,“ oddechl si Jan Kuchta. Za 14 dní se mistr postaví v Rotterdamu proti Feyenoordu.

Zklamání z neúčasti v Lize mistrů a Evropské lize zahnala Slavia v nové vzniklé Evropské konferenční lize. Byla to ale fuška. Kouč Trpišovský poslal k ligové premiéře gólmana Mandouse a švédskou posila Ousoua. Ten mimochodem způsobil spoluhráči Kačarabovi zlomeninu v obličeji. Jen na lavičce překvapivě začali kapitán Bořil a záložník Stanciu.

České trio ve čtvrtek večer urvalo pět bodů a po vydělení počtem zástupců dané země v pohárech – v českém případě pěti – to znamená čistý zisk jednoho bodu.

V Evropské konferenční lize mistrovská Slavia porazila 3:1 Union Berlín a Jablonec udolal 1:0 Kluž. Svou troškou do mlýna přispěla i Sparta, která remizovala bez branek na půdě dánského mistra Brøndby Kodaň.

