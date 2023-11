/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Neměl zdaleka tolik práce, jak by se mohlo proti Polsku čekat. Když ale bylo potřeba, byl reprezentační brankář Jindřich Staněk připraven. I díky jeho jistému výkonu remizovali Češi na Národním stadionu ve Varšavě 1:1. „Bod bereme, ale na druhé straně si řekněme, že šancí jsme měli více, a proto moc spokojený nejsem. Myslím si, že jsme měli na to tady vyhrát. Je to škoda, mohli jsme postup potvrdit už dnes,“ řekl.

Čeští fotbalisté remizovali v předposledním utkání kvalifikace ME v Polsku | Foto: ČTK/AP Photo/Czarek Sokolowski

Mrzí moc, že už neoslavujete?

Mě to mrzí, na druhé straně i tak bychom chtěli – a chceme – v pondělí proti Moldavsku vyhrát. Tenhle výsledek na tom nic nemění.

Stačit vám bude i remíza…

Jak jsem řekl, my na remízu myslet nebudeme. Chceme vyhrát.

Jak jste viděl gólovou situaci Poláků?

Byl to balon do kapsy, jeden z nejtěžších pro mě i obránce. Když jsem viděl, jak to letí, snažil jsem se vykrýt zadní tyč, jít proti, ale Holy (Holeš) to strčil jen do mě. Nešťastně se to odrazilo doprostřed a byl z toho gól. Škoda. Zvláštní.

Nejzásadnější váš zákrok přišel v 78. minutě proti přímému kopu Roberta Lewandowského. Zapotil jste se v té chvíli?

Jak je to tak zblízka, je to nepříjemné. Zvlášť když to kope Lewandowski. Těžká situace, k tomu tam měli závary po rozích, ani ta střela v úvodu nebyla jednoduchá. Jsem ale moc rád, že jsme dali gól a máme bod.

Na stadionu byla zatažená střecha, oddechl jste si, protože venku sněžilo?

Já jsem to viděl, když jsme odcházeli z hotelu. Bylo by to nepříjemné, takže jo, jsem rád. Přišlo i hodně lidí, to je vždy super, přijelo dost Čechů, kterým samozřejmě chceme poděkovat.

Helma není velký problém

Po úrazu jste do toho skočil rovnou, jdete ze zápasu do zápasu. Jak zvládáte ten zápřah, navíc helmě? Je to rozdíl?

Je pravda, že po zápasech jsem více unavený. To je asi jediná změna, jinak se cítím docela v pohodě. Žádné problémy nejsou. Co se týká helmy, tak ji mám druhý týden.

Čtvrtý zápas…

Zvykám si, mám to na každém tréninku, ale pořád je to něco, co máte na hlavě. Kdo nemá rád čepice, tak si musí zvyknout.

Nemáte rád čepice?

Na tréninku ne, vždy když byla zima, musel jsem si ji sundat, protože jsem se v ní necítil.

Takže se teď cítíte jako s čepicí?

(usmívá se) Ne, naopak. Je to trochu jiné, helma je na hlavě pevnější. Samozřejmě ideální to není, ale také to není velký problém.

V rozhovoru pro klubový web jste vtipkoval, že nevíte, jestli vám sluší. Jaké na to máte ohlasy?

To byl fakt jen vtip v dobré náladě po zápase. O tohle mi opravdu nejde. Jde o to, aby mě to ochránilo a v brzké době jsem žádnou ránu nedostal.

Kdy jste věděl, že budete chytat vy, a ne Aleš Mandous? Jak vám vaše nasazení vysvětlil trenér?

Trenér nám řekl, proč já, ale já bych si tuto informaci nechal pro sebe. Jsou to interní věci, které bych nechtěl prozrazovat.

Kapitán Tomáš Souček dostal ránu do hlavy. Víte, jak na tom je?

Nevím nic konkrétního, jen že hodně krvácel, takže mu to museli převazovat. Věřím, že bude v pohodě. Ale je to válečník a můžeme být jen rádi, že takového hráče máme.