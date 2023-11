/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Česká fotbalová reprezentace v kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Evropy 2024 remizovala 1:1 v Polsku. Na Národním stadioně ve Varšavě při svátečním pátku otevřeli skóre v první půli domácí, po změně stran ale vyrovnal Tomáš Souček a přiblížil Česko k postupu na EURO.

Čeští fotbalisté v předposledním utkání kvalifikace ME v Polsku | Foto: ČTK/AP Photo/Czarek Sokolowski

Čeští fotbalisté vstupovali do utkání s vědomím, že v případě vítězství postoupí. V souboji mezi Moldavskem a Albánií, který se hrál už od 18 hodin, se totiž zrodila remíza 1:1. Bod navíc zachraňoval domácí celek až v závěru.

Také polský výběr šel do utkání dobře naladěn, protože výsledek předchozího duelu jej udržel ve hře o postup na EURO (v případě výhry Moldavska už by Polsko nemělo šanci postoupit).

Čeští fanoušci se ve Varšavě těší na stadion i atmosféru: Hlavně ať padne gól

Samotné utkání však dlouho příliš záživný fotbal nenabídlo. Nepřispívala tomu ani atmosféra, domácí diváci svůj tým příliš nepodporovali, občas pískali, když měli míč Češi, ale decibely se zvedly pouze v případě, že se pro Polsko naskytla zajímavá příležitost.

Důvod k radosti jim však dal ve 38. minutě Piotrowski. Zalewski táhl útok po levé straně a poslal pas do kapsy, který si nejprve málem srazil do své brány Holeš, Staněk jej ještě zachránil, ale pak právě Piotrowski dostal míč i přes snahu a teč Holeše do sítě.

Češi do té doby čekali v bloku, domácí se do nich nemohli dostat. Naopak nákopy na duo Kuchta, Chytil úspěšné nebyly. Do druhé půle tak Jaroslav Šilhavý právě tyto dva vystřídal a poslal na trávník Hložka s Čvančarou. A druhý jmenovaný měl podíl na vyrovnání. Vybojoval pro svůj tým standardku, na kterou si na zadní tyči počkal kapitán Tomáš Souček a dal na 1:1.

Krvavý šrám na hlavě Součka

Domácím mohl po chybě Holeše vrátit vedení Lewandovski, ale se Staňkem přehodil i bránu. Stále tak trvá, že ani v šestém duelu se proti Česku tento kanonýr neprosadil.

Po hodině hry mohl po centru Coufala přijít obrat. Po rohovém kopu, ale nejprve proti velké šanci zakročil Szczesny a následně míč do sítě neprocpal Zima, který minul.

Poté přišlo nepříjemné zranění pro Součka, který musel dohrávat s obvázanou hlavou. Po delší pauze způsobené ošetřováním měl možnost Sadílek, ale z dobré pozice přestřelil. Důležitý zákrok předvedl Staněk dvanáct minut před koncem proti přímému kopu Lewandovského. Míč tak tak udržel před dobíhajícím soupeřem.

Reprezentace? Trenér sází na jiné hráče, říká Přikryl. Exotika by ho lákala

Za hrdinu mohl být Douděra, který v 85. minutě natáhl, ale jeho rána prosvištěla mimo. V ochozech to ale pořádně zahučelo. V samotném závěru ještě dělovku Hložka vyrazil Szczesny. Úplně poslední šanci však mělo Polsko po rohovém kopu mířila ale hlavička nad, a tak polští fotbalisté za pískotu diváků padli na zem, jelikož jsou ze hry o postup venku. Zachránit je může jen baráž.

Naopak českému týmu stačí díky zisku bodu k postupu na EURO v pondělí na Andrově stadionu v Olomouci uhrát remízu s Moldavskem.