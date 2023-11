/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý byl kritizován za výběr základní jedenáctky pro kvalifikační utkání s Polskem. Úvodní polovina jeho týmu nevyšla. O přestávce však prostřídal a kapitán Tomáš Souček, který dohrával s tržnou ránou na hlavě, vystřelil důležitý bod za remízu 1:1. „Je to tvrďák, věřím, že bude připravený na pondělí,“ sdělil Šilhavý.

Jaroslav Šilhavý | Foto: Deník/František Bílek

Proč jste nasadil na levého wingbeka netradičně Davida Douděru?

I proto, že minulý sraz to nikomu na levé straně příliš nevyšlo. U Davida Juráska to po zranění nebylo ono, takže dostal šanci David Douděra. Byť hrál přes nohu, tak mu to nedělalo problém a patřil mezi naše nejlepší hráče. Mohl dokonce rozhodnout.

Také David Zima na stoperovi byl nečekaný tah.

Musím se přiznat, že jsme s ním od začátku počítali. Byť nemá v Itálii takové herní vytížení, tak patří mezi hráče, kteří přijedou vždy připravení a zvládnou to. Nevzpomínám si, že by měl pokažený zápas, takže je to pro nás platný hráč.

Původně ale nebyl vůbec v nominaci, jak jde tohle dohromady?

Avizovali jsme hned, že povoláme dva hráče navíc. Věděli jsme, že to bude on a v momentě, kdy se to rozhodlo, byl vážným adeptem na základní sestavu.

Vladimír Coufal pro televizi řekl, že před inkasovaným gólem nechtěl faulovat, aby nedostal žlutou kartu, po které by nemohl hrát v pondělí proti Moldavsku. Měl takové pokyny?

O tom ani nevím, slyším to poprvé. Budeme s ním na tohle téma mluvit. Pořádně jsem to ještě neviděl, ale vytýkali jsme mu, že byla chyba, že jej nezastavil a nepřerušil, musíme si to vyříkat.

Nemrzí vás, že jste v závěru neproměnili jednu ze tří dobrých šancí?

Soupeř musel za každou cenu vyhrát, čekali jsme, že to úplně otevře a my se dostaneme do brejku a rozhodneme. Nakonec jsme se do šancí opravdu dostali, ale je škoda, že jsme je neproměnili.

Souček je tvrďák

Doma vám stačí proti Moldavsku bod, byl to cíl?

Mně nejde přes pusu říct, stačí nám remíza. Musíme si to uhrát na hřišti. Moldavsko odehrálo velmi kvalitní zápasy a například Polsku vzalo pět bodů. Nemůžeme si myslet, že to půjde bez problémů. Ale počítal jsem, že nám remíza tady dává výhodu. Na druhou stranu jsem na hřišti viděl kluky, že chtějí za každou cenu vyhrát. Bylo by příjemnější uhrát si postup s takhle silným soupeřem. Můžeme si ale říct, že jsme je vyřadili, protože kdyby nás porazili, tak ještě žijí.

Jak je na tom se zdravím Tomáš Souček?

Ještě jsem to neviděl, ale má na hlavě tržnou ránu, kterou mu budou muset zašít. Já věřím, že bude v pondělí k dispozici. Kdyby nebyl, byla by to ztráta, ale je to tvrďák a myslím, že to zvládne.

Byla varianta, že byste jej vystřídal?

Vypadalo to špatně, že bude muset jít dolů, ale doktoři mě ujistili, že mu to obvážou a bude to dobré. Samozřejmě jsme mu ale říkali, že kdyby se mu točila hlava a podobně, at řekne a stáhneme ho.

Je pro vás nepostup Polska ze skupiny překvapením?

Je. Poláci byli favorité, ale kvalifikace se jim nepovedla. Nicméně jsme to s nimi odstartovali v Praze. Přehráli jsme je a odehráli jsme tam nejlepší zápas.

Budete po pondělním zápase konečně slavit?

Věříme, že poslední krok uděláme, dotáhneme kvalifikaci do zdárného konce a postoupíme na EURO. Remízou v Polsku jsme udělali velký krok, uhráli jsme tady dobrý výsledek a ve druhém poločase jsme předvedli dobrou hru proti silnému soupeři.