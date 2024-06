To, že Poláci obecně nemají Rusy příliš v oblibě, není žádnou novinkou. Před druhým utkáním proti Rakousku se však ještě ostřeji vyjádřil zástup fanoušků v německém hlavním městě před ambasádou Ruska, který svého východního souseda počastoval svérázným skandováním. O den dříve pak jiný dav vítal polské fotbalisty u jejich hotelu, kde se pozdravil například s Tymoteuszem Puchaczem či Wojciechem Szczesnym.

Fanoušci při zápase Polsko - Rakousko | Foto: Profimedia

Jen několik hodin před výkopem v chrámu Olympiastadion se v ulicích německé metropole začaly shromažďovat skupiny polských příznivců. Jedna z nich si to namířila přímo k tamní ruské ambasádě, kde propuklo horlivé skandování za pomocí bubnů i dalšího fanouškovského náčiní. Vulgární slova, jež dav pronášel, měla zřejmě připomenout zaměstnancům ruského zastupitelského úřadu, co si o jejich zemi myslí onen burácející početný hlouček.

Jeden z komentujících účtů na sociální síti X, Premy Loco, pod post připojil svůj komentář, v němž událost nazval přízviskem Polish Pride. Další profil Grom1945 vyzýval sledující, aby si onu scénku nahráli do telefonu: „Nahrajte si to, abyste si (video) mohli stáhnout do telefonu. A ano. Pošlu to ruským trollům. A ano. Toto bude mým novým vyzváněcím tónem.“

Fanoušci přišli podpořit hráče až k hotelu

Předzápasová atmosféra však byla znát i na jiných místech ve městě. Včera večer se polští fotbaloví nadšenci vydali k hotelu, v němž se jejich reprezentace usídlila. Někteří členové nároďáku jako obránce Kaiserslauternu Tymoteusz Puchacz či gólmanská jednička Wojciech Szczesny pak dokonce vykoukli z oken budovy, aby alespoň na dálku udrželi kontakt se svými přiznivci, kteří rozhodně nezůstali potichu.

Zdá se, že davy polských diváků si ME ve fotbale ujít nenechaly. Není se čemu divit, do Berlína to mají přes německé hranice opravdu kousíček.